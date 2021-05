Por si no te has enterado, el elenco de Friends se ha reunido casi 20 años después de que la querida sitcom dejara de emitirse. Aunque el especial, Friends: The Reunion, se emitirá el jueves 27 de mayo en el Reino Unido y Estados Unidos, y la emoción ha catapultado a la serie, que se emitió originalmente de 1994 a 2004, de nuevo a la conversación cultural.

Aunque el reparto original -Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow- está perfectamente disponible para ser seguido en varias plataformas de redes sociales, uno se pregunta: ¿qué pasó con Marcel, el mono capuchino de Ross (Schwimmer)?

En primer lugar, un breve resumen de la época de Marcel en Friends.

Marcel es famoso por haber aparecido en ocho de los primeros episodios de Friends, entre ellos “The One With the Monkey” y “The One Where the Monkey Gets Away”. (También se podía contar con él para darle al “play” en “The Lion Sleeps Tonight” y defecar en los zapatos de las chicas).

Al final, Ross adopta a Marcel en el zoo de San Diego, pero la siguiente vez que se reúne con su antigua mascota, descubre que Marcel se ha convertido en un famoso actor de animales, que aparece en la última película de Jean-Claude Van Damme.

Pero, ¿qué pasó con el mono Marcel en la vida real? ¿Qué ha hecho desde que dejó Friends?

En realidad, Marcel es interpretado por una capuchina llamada Katie. Después de aparecer en Friends, Katie apareció en 30 Rock y en una comedia de 2006 llamada The Loop.

Según IMDb, el último papel de Katie en televisión fue en 2013 en la sitcom de Nickelodeon Sam & Cat (protagonizada por Ariana Grande). Actualmente, trabaja como mascota del equipo de béisbol de Los Ángeles, los LA Angels.

Ya en 1995, Schwimmer se sinceró sobre su trabajo con Katie, admitiendo a Entertainment Weekly que lo “odiaba”.

“Los entrenadores no me dejan relacionarme con ella”, dijo Schwimmer. “Son muy, muy posesivos. Es como, aterriza en tus marcas, haz tu trabajo, no toques ni te vincules con el mono. Es un fastidio”.

Más recientemente, LeBlanc habló de la mona Katie en una entrevista de 2019 con Jimmy Kimmel. “Compré [el mono] en una subasta”, bromeó LeBlanc. “No, me gustaba el mono. Me gustan los animales. El mono era realmente genial. Schwimmer no tanto”.

