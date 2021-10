The Many Saints of Newark, la película precuela de Los Soprano, podrá verse pronto en streaming en Estados Unidos.

La película se estrenó en los cines del Reino Unido el 22 de septiembre.

En EE.UU., se estrenará el viernes (1 de octubre) tanto en cines como en internet.

The Many Saints of Newark se enmarca en un acuerdo entre Warner Bros y HBO Max, según el cual todas las películas de Warner Bros estrenadas en 2021 se emiten también el mismo día en HBO Max.

Esto significa que los suscriptores de HBO Max pueden transmitir estas películas -incluida la precuela de Los Soprano- sin coste adicional el día de su estreno.

Cada película estará disponible en la plataforma de streaming durante 31 días.

También se incluyen en el acuerdo las próximas películas Dune, The Matrix Resurrections, y Malignant.

The Many Saints of Newark está protagonizada por Michael Gandolfini (hijo del fallecido protagonista de Los Soprano, James Gandolfini) en el papel de un joven Anthony Soprano que crece “en una de las épocas más tumultuosas de la historia de Newark, convirtiéndose en un hombre justo en el momento en que los gánsteres rivales empiezan a alzarse y a desafiar el control de la todopoderosa familia criminal DiMeo sobre la ciudad, cada vez más desgarrada por la raza”.

“Atrapado en los tiempos cambiantes está el tío al que idolatra, Dickie Moltisanti, que lucha por gestionar sus responsabilidades profesionales y personales”, reza la sinopsis de Warner Bros, “y cuya influencia sobre su impresionable sobrino ayudará a convertir al adolescente en el todopoderoso jefe de la mafia que más tarde conoceremos: Tony Soprano”.