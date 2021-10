Los espectáculos teatrales de Lucy McCormick implican hacer surf en público desnudo y sacar cosas de varios orificios. Entonces, cuando la sensación de Edinburgh Fringe fue elegida como una de las mayores heroínas de la literatura, Cathy, en una nueva versión teatral de Cumbres borrascosas, la gente tuvo preguntas.

“Mucha gente seguía diciéndome: 'Oh, ¿vas a cantar esa canción? ¿La canción de Kate Bush?'”, McCormick se ríe, cuyos exitosos shows en solitario, atrevidos y directos, a menudo implican estallar en una canción. “Yo estaba como, 'Um, no. Eso sería realmente vergonzoso. Este es un trabajo de actuación legítimo'”.

El casting tiene sentido. En sus shows en vivo, la actriz y artista de performance es salvaje, descarada y provocativa, bastante diferente a su yo real más gentil y vulnerable, ya que se aleja como una amiga perdida desde su apartamento en Woolwich de Londres. Su primera exposición individual que desafió el género, el éxito de Edimburgo Fringe de 2016, Triple Threat, fue un recuento sexual del Nuevo Testamento. Interpretó a todos los personajes, incluido Jesús, recreando la historia patriarcal de la religión a través de un punto de vista femenino.

En el concierto de pop subversivo Life: Live! - El primer espectáculo posterior al cierre del Battersea Arts Centre en julio - era Lucy Muck, una aspirante a estrella del pop narcisista que realizaba un espectáculo en un estadio al estilo Britney Spears con un presupuesto reducido. En Post Popular, otro espectáculo Fringe con entradas agotadas en 2019 y un éxito en el Soho Theatre el año siguiente, interpretó versiones con clasificación X de mujeres históricas, interpretando la decapitación de Anne Boleyn con chorros de salsa de tomate en el cuello y cantando “The First Cut Is the Deepest".

"A veces la gente dice que mi trabajo es 'loco'", cuenta McCormick, quien tuvo un pequeño papel como mesera en Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw de 2019, e interpretó a una cantante de protesta en topless en This Time With Alan Partridge deBBC One a principios de este año. “Bueno, para mí, los programas tienen mucho más sentido que la vida real. Todo eso es confuso y extraño. Y esto es como si yo intentara darle sentido". Los espectáculos se han convertido en un espacio en el que ella puede "estar a cargo, [y] realmente ser bastante buena en eso". “Que es un espacio muy diferente y un sentimiento diferente a lo que he sentido mucho en la vida. Sentí que tenía mucha ansiedad. Simplemente luché por encajar en la vida como me lo habían dictado".

Es por eso que se relaciona con la trágica heroína de Emily Bronte. “Lo que está pasando Cathy es esencialmente una crisis nerviosa”, explica. “Siempre me han atraído los personajes trágicos. En mis programas, intento descubrir la tragedia de la vida y hacerlo a través de la comedia".

La producción de Emma Rice se estrena en Bristol Old Vic a finales de este mes antes de viajar al National Theatre. McCormick lo describe como "brillantemente, camp y teatral ... Drama con una gran 'D'". Tiene un gran cruce, agrega, con su propio trabajo: “equilibrar lo trágico y lo cómico y encontrar un cierto tipo de irreverencia”.

Ella está tratando de no pensar demasiado en el famoso papel y, en cambio, de hacerlo. "El personaje es realmente una lección sobre una especie de emoción reprimida", explica, "mentirse a uno mismo y tener demasiado orgullo". Cathy se traiciona a sí misma y a Heathcliff al casarse con Edgar Linton, a pesar de saber que Heathcliff es su "alma gemela", como dice McCormick. “También es cierto, por supuesto, que está atrapada en un sistema patriarcal. Y siente que en realidad no tiene tantas opciones. Pero fue interesante para mí que ella no se arrepienta por muchos comportamientos realmente horribles".

McCormick, quien asegura que podría darme "100 ejemplos diferentes de cómo he luchado con la vida y con la salud mental", puede relacionarse con el colapso de Cathy. Destaca un incidente en particular: la actriz tuvo una "reacción física muy extraña" cuando su padre murió de cáncer terminal en 2014.

“Me obsesioné un poco con mi propia salud”, confiesa, sonando desconcertada por su propio comportamiento, “y empecé a ir obsesivamente al hospital. Prácticamente haría una maleta porque pensé que cuando llegara allí, dirían: 'Dios mío, llévala a la sala de emergencias ahora'. Y era la forma menos útil de atravesar la enfermedad terminal de otra persona. Fue la forma más egocéntrica y egoísta de lidiar con esa crisis".

En su "recorrido por los hospitales", donde exigió que le hicieran "exploraciones internas", todos seguían diciendo que no le pasaba nada. "Hasta que un médico reconoció que esto podría ser más un problema psicológico que físico".

Ella se refiere a esto como “catastrofista”, imaginando el peor escenario posible que se le ocurrió, “que era tener que decirles a mis padres, que están pasando por eso: 'Oh, por cierto, yo también me estoy muriendo.'”

¿Ha tenido terapia? “Sí, he tenido muchísima terapia. No es que signifique nada. Creo que todo el mundo debería tomar terapia, de verdad".

McCormick comenzó a hacer espectáculos oscuros y cómicos cuando estaba en la universidad, estudiando teatro en la escuela de actuación East 15 de la Universidad de Essex. Fue miembro del grupo de artes escénicas Getinthebackofthevan, gran parte de cuyo espectáculo Número 1 en el Soho Theatre de 2015, The Plaza, pasó untado con excrementos falsos, como una metáfora para lidiar con la mierda. Unos años antes de Triple Threat, había actuado en clubes nocturnos, clubes queer y dentro de la comunidad de artes escénicas. Obtuvo el papel de Cathy después de que Rice la viera interpretando a Lucy Muck en el espectáculo de teatro de cabaret Effigies of Wickedness en el Gate Theatre en 2018 y la invitó a un taller de cinco días en el National Theatre Studio.

Pero tal era la inseguridad de McCormick que se sorprendió cuando se dio cuenta de que era la única en la fila para conseguir el papel principal. “Había escuchado que Emma era bastante vanguardista a veces, así que realmente pensé que debía haber cinco Cathys o algo así”, se ríe. “Pero eso también es algo muy bueno sobre Emma. Si le gusta alguien y cree que tiene algo que aportar, parece que se deja llevar por sus instintos y confía en ellos como intérpretes".

Rice fue polémicamente despedida del Shakespeare's Globe en 2018 por ser demasiado poco convencional con las obras de Bard, y lanzó su propia compañía, Wise Children, ese mismo año; su producción teatral aclamada por la crítica de la película Bagdad Café fue un triunfo en el Bristol Old Vic este verano. Cumbres Borrascosas es la quinta producción de Rice: es un espectáculo de canto y baile, pero "muy inspirado por la época", revela McCormick, con un conjunto que toca los páramos de Yorkshire "como un coro griego".

Es de esperar que McCormick tenga un momento fuera de ritmo cuando se lanza a una canción de rock, "Look Up". Ocurre en la época del famoso discurso de Cathy: “¡Soy Heathcliff! Sea lo que sea de lo que estén hechas nuestras almas, la suya y la mía son iguales".

“Está lidiando con la decisión que tomó [de casarse con Linton]”, menciona McCormick. “Se siente como este exorcismo. Y luego vuelve a la historia y vuelve al tipo de música más tranquila".

McCormick pasó encerrada preguntándose: "Dios, ¿me queda una carrera?" y "¿Va a haber algo a lo que volver?" Todavía le preocupa cómo se desarrollará todo esto. “Nadie lo sabe realmente. El trabajo que hacemos implica tener un gran grupo de personas juntas en una habitación, a menudo en espacios muy reducidos. Y eso es solo un hecho".

Pero ha obligado a la actriz a diversificarse. Actualmente se encuentra en medio de algunos escritos para televisión: "tratando de averiguar cómo traducir mis programas a la televisión". ¿Quién sabe? Lucy Muck podría convertirse en una estrella después de todo.

'Cumbres Borrascosas' se estrena en el Bristol Old Vic el 20 de octubre, con vistas previas a partir del 11 de octubre. Realiza una gira al York Theatre Royal, del 9 al 20 de noviembre, y se presenta en el National Theatre en febrero y marzo de 2022, antes de una gira por el Reino Unido.