Cuando era pequeña, Barbara Hershey se quedaba dormida mirando el periódico local, imaginando la vida personal de los inmortalizados en blanco y negro. La futura estrella de Beaches and The Last Temptation of Christ fingiría ser la Malvada Bruja del Oeste y convertiría el jardín de la casa de sus padres en Hollywood en su escenario de teatro personal. Sin embargo, todo sería en secreto, para que nadie la viera ser otra cosa que feliz.

“Tuve una infancia muy reprimida”, dice la mujer de 73 años, mirando hacia su cámara Zoom desde su casa en Los Ángeles, con el cabello cortado en un elegante mechón negro grisáceo. “No se me permitió expresar nada negativo. Así que salía al patio trasero y representaba a cualquiera. Podría expresar cualquier cosa en ese mundo. Era un lugar seguro para hacerlo y no me lastimaría”.

Esos comienzos encerrados también ayudan a desbloquear todo lo que vino después. Una vez que Hershey huyó de casa a los 17 años para convertirse en actriz, se adentró de lleno en la bohemia de finales de los sesenta y principios de los setenta, en busca de la libertad y la iluminación personal. En los años ochenta, una década en la que su rostro parecía decorar permanentemente vallas publicitarias, paradas de autobús y fachadas de cines, se convertiría en una presencia en la pantalla tan feroz como inescrutable. La suya era una especie de ambigüedad complicada; siempre parecía interpretar papeles que insinuaban una gran complejidad bajo un formidable barniz. Piense en ella como la valiente compañera de vida de Sam Shepard en The Right Stuff (1983), o como la sensible y escrutadora hermana de Hannah and Her Sisters (1986). Incluso la soleada esposa y madre de Beaches (1988) resultó secretamente herida, fría allí, como dice la canción, a la sombra de su famosa mejor amiga (Bette Midler). Todos los personajes de Hershey parecen llegar como una cosa antes de convertirse en otra. Ella también es un poco así en la realidad, al principio como un negocio y un poco cautelosa, pero se vuelve más relajada en el transcurso de la conversación.

A lo largo de su accidentada carrera de 53 años, ha experimentado más giros y vueltas que muchas de las películas en las que ha estado. Finalmente nominada al Oscar en 1997 por El retrato de una dama de Jane Campion, dos décadas después de que muchos en la industria la descartaran. - Recientemente se ha convertido en una habitual en el espacio del terror. Black Swan (2010), en la que interpretó a la madre rota y tiránica de Natalie Portman, demostró que podía ser aterradora. Ella replicaría esa amenaza despiadada como una reina malvada en la serie de cuentos de hadas Once Upon a Time, y dio un buen pánico como una abuela aterrorizada en las películas Insidious. Ahora se la puede encontrar haciendo lo mismo en The Manor, un thriller sobrenatural que debutó en Amazon Prime esta semana. "Me gusta lidiar con el lado oscuro", dice. "Creo que fuimos equipados como gente de las cavernas primordial para tener miedo, y creo que el horror es un campo seguro para explorarlo”.

En The Manor, Hershey interpreta a una mujer que se muda a una siniestra casa de retiro después de un derrame cerebral, solo para enfrentarse a unos residentes inusuales y un demonio a los pies de su cama. Más allá de lo espeluznante, toca una serie de temas candentes: la cirugía plástica, los ancianos y los enfermos del mundo que son empujados fuera de la vista y las realidades más desordenadas de envejecer. La propia Hershey no es tan fatalista al respecto, pero admite estar afectada.

“Soy víctima del prejuicio”, dice con una sonrisa. “No es que sea una víctima, pero tengo que lidiar con eso. Siempre digo que no tengo miedo de envejecer, tengo miedo de la reacción de otras personas a mi envejecimiento. He sido testigo de los hogares de ancianos y de cómo tratan a las personas y cómo tratamos a las personas mayores. Si los tratamos como niños, comienzan a actuar como niños. Nuestra sociedad no es muy amable con las personas a medida que envejecen".

La película también reúne a Hershey con el actor Bruce Davison, su coprotagonista en el acalorado clásico de culto Last Summer (1969). Hershey, que entonces solo tenía 19 años, interpretó a un adolescente sociópata involucrado en un cuadrilátero amoroso con dos surfistas y un forastero tímido. Hershey dice que el director Frank Perry originalmente quería que ella interpretara a la forastera, un papel que conocía y entendía bien, pero ella insistió en que en su lugar interpretara "la parte aterradora". “En ese momento de mi vida, nunca había dicho una palabrota, y aquí estoy interpretando a esta chica provocativa que se quita la blusa y yo era todo lo contrario a eso”, recuerda. "Fue tan fascinante encontrar eso en mí".

También reveló un tremendo grado de empatía temprana. Buscó la "parte aterradora" para sumergirse en alguien totalmente diferente a ella. “Una vez que interpreté a ese personaje en Last Summer, siempre que me encontraba con una chica así en mi vida, la conocía”, cuenta, “conocía sus miedos, conocía sus vulnerabilidades. Sabía de qué estaba malhumorada. La recompensa de actuar es que te expande como ser humano".

Esa empatía se extendió más allá de los humanos. Mientras filmaba una escena en Last Summer, una gaviota murió accidentalmente, y Hershey le confesó a The New York Times en 1973 que sintió que su "alma entraba en mí”. Como forma de homenaje, cambió su nombre a Barbara Seagull, y bajo ese nombre se le atribuye al menos cuatro películas en los años setenta. Siguieron muchas burlas. La carrera cinematográfica de Hershey se estancó.

Cuando Hershey montó una reaparición a principios de los ochenta, se enfadaría ante las preguntas sobre sus experiencias en los setenta. También evitaría muchas interacciones con la prensa. Sin embargo, perdida en la leve histeria sobre la gaviota, estaba la sincera inconformidad de Hershey. Ella abrazó las libertades de la era de los niños de las flores de una manera que quizás sus detractores estaban demasiado asustados. ¿Y los veinte años de Hershey no parecen algo envidiables ahora? ¿Ser joven, expresivo y curioso, y vivir en medio del bullicio poco convencional del Laurel Canyon de California, en la misma casa en la que James Taylor y Carole King una vez hicieron yoga?

Hershey se aprieta un poco ante la mención de ese momento, una especie de sombra de "aquí vamos de nuevo" cayendo sobre su rostro. “Ese es el peligro de 50 años actuando”, expresa ella. "Creces públicamente". Aun así, comprende la curiosidad. "Es la dificultad de hacer lo que estamos haciendo en este momento", cuenta, señalando la lente de su cámara. “Muchas veces, hay personas que son menos sensibles y solo quieren un fragmento de sonido o simplemente quieren algo sensacional sobre lo que puedan escribir. Ellos sensacionalizan tu vida, que es algo realmente privado y mucho más complejo. Así que te malinterpretan".

Admite que solía ser ingenua con los periodistas. “Nunca he sido una persona muy conocedora de la prensa. Incluso cuando era niña, mi sueño no era la alfombra roja, siempre era actuar. Siempre me he sentido incómoda. He aprendido, ya sabes, que todos sois personas y he aprendido a…”, hace una breve pausa y se sienta. “De hecho, siento curiosidad por ti de una manera diferente a la que solía tener. Me he relajado más. Pero existe el peligro de ser interpretada de manera negativa por algo por lo que pasan miles de adolescentes. Porque eres conocida, se interpreta de esta manera negativa y eso es difícil. Ser un símbolo de algo en cualquier etapa de mi vida nunca me interesó. Soy demasiado reservada para eso".

Prefiere, dice, hablar de su trabajo que realiza. Menciono que un colega aprendió a recitar escenas enteras de Beaches de memoria, simplemente porque fueron hechos para verlo tan a menudo cuando eran niños. Ella aúlla de risa. “Sabes, me dicen muchas cosas así”, revela. Beaches no era solo una película sobre dos mejores amigas de toda la vida, a una de las cuales se le diagnosticó la enfermedad terminal más fotogénica imaginable, sino que pareció inventar todo un género de películas de estudio brillantes sobre la vida interior de las mujeres.

“Fue una gran experiencia, pero sabía que era algo inusual en ese momento hacer una película sobre las amistades femeninas”, expresa Hershey. “Haces una película sobre dos hombres y se llama película. Haces una película sobre dos mujeres, y se llama película para chicas, lo que realmente encontré ofensivo. Cuando salió, no se revisó particularmente bien, y no creo que le fue particularmente bien al principio, pero ha tenido esta resonancia. Las amistades entre mujeres son importantes, y es un mundo legítimo sobre el que hacer una película. Es triste que eso sea inusual".

Beaches se estrenó el mismo año que La última tentación de Cristo de Martin Scorsese, en la que Hershey interpretó a María Magdalena. Una historia atrevida, inquietante y, según algunos, blasfema de Jesús como un hombre consumido por la duda, la ira y la lujuria, es la película que más aprecia a Hershey. Ella le había dado a Scorsese una copia del controvertido bestseller de Nikos Kazantzakis años antes, en el set de Boxcar Bertha, la segunda película del cineasta. El hecho de que La última tentación de Cristo se enfrentó a cantidades ridículas de reacciones violentas después de su lanzamiento, luego de un rodaje arduo, es lo que la convirtió en una experiencia tan gratificante.

“Marty quería hacer una película de la que la gente hablara después mientras tomaban un café”, recuerda Hershey. “Pero fue tan incomprendido. Diez mil personas marcharon en Universal Studios y quemaron efigies de Lew Wasserman [director del estudio]. Un teatro en París fue bombardeado". Ella niega con la cabeza. “Pasaron cosas que no tenían nada que ver con la película en sí. Creo que en retrospectiva, con distancia, la gente ha visto la película por lo que es y no por la controversia. Pero tomó años para que eso comenzara a suceder".

Es un poco como esa gaviota, o envejecer a la vista del público: una vez que la gente se calma, es mucho menos dramático de lo que parecía al principio.

‘The Manor’ está disponible en Amazon Prime ahora.