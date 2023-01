Todas las revelaciones hasta ahora de ‘Spare’, el libro filtrado del príncipe Harry

Ahora que se filtraron algunos extractos del libro del duque de Sussex en vísperas de su publicación, he aquí las afirmaciones y revelaciones hasta el momento.

– Harry afirma que William lo atacó físicamente

Harry escribe: “William me llamó por otro nombre y se abalanzó sobre mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, me arrancó el collar y me tiró al suelo”.

“Caí en el plato del perro, que se rompió debajo de mi espalda y los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me paré y le dije que saliera”.

– William llamó a Meghan “difícil” y “grosera”

The Guardian reveló que el presunto incidente tuvo lugar en la casa de Harry en Nottingham Cottage y que William llamó a Meghan “difícil”, “grosera” y “abrasiva”.

Harry le dijo que estaba repitiendo como un loro la narrativa de la prensa sobre su esposa.

– El dúo tuvo peleas físicas cuando eran más jóvenes

Harry contó que William lo instó a devolver el golpe, citando peleas que tuvieron cuando eran niños, pero Harry se negó y William se fue antes de regresar, luciendo arrepentido y disculpándose.

– Los hermanos se llaman entre sí “Willy” y “Harold”

Harry escribe que le dio a su hermano un vaso de agua y le dijo: “Willy, no puedo hablar contigo cuando te pones así”, y William le dijo “No te ataqué, Harold”.

– Harry le contó a su terapeuta sobre la pelea antes de contárselo a Meghan

El duque dijo que William le expresó que no necesitaba decirle a “Meg” sobre la confrontación, pero Harry relata que primero le contó a su terapeuta y que Meghan luego notó los rasguños y moretones en su espalda.

“Estaba bastante triste”, dijo sobre la reacción de su esposa.

– Carlos suplicó a William y Harry que dejaran de pelear en Windsor después del funeral del duque de Edimburgo

En una reunión tensa después del funeral de Felipe, Carlos, afligido, les dijo a sus hijos: “Por favor, muchachos. No haganque mis últimos años sean una miseria”.

– Harry afirma que William y Kate lo alentaron a usar el uniforme nazi

Harry provocó indignación en 2005 cuando llevó el uniforme con el brazalete de la esvástica a una fiesta de disfraces.

Pero según el sitio web estadounidense Page Six, afirma que pidió la opinión de la pareja sobre si debería elegir un uniforme de piloto o uno nazi para la fiesta de disfraces y William y Kate escogieron el último. Cuando fue a casa a probárselo, ellos se carcajearon al verlo.

– El deleite de Carlos porque Diana dio a luz a un “repuesto”

Harry cuenta cómo, después de que nació, su padre supuestamente le dijo a la princesa de Gales que la llegada de su hijo había sido maravillosa y que ahora que ella le había dado un heredero y un repuesto, su trabajo había terminado.

Tanto el palacio de Kensington como el palacio de Buckingham se han negado a comentar.

– Meghan hizo enojar a Kate por un comentario de “amnesia del embarazo”

Harry afirma que Meghan hizo enojar a Kate, que acababa de dar a luz, por decirle que debía tener “amnesia del embarazo” durante una llamada telefónica en el periodo previo a la boda de los Sussexes en 2018, según The Sun.

Harry alega que Meghan se disculpó, pero William la “apuntó con el dedo”, diciendo: “Pues es de mala educación, Meghan. Estas cosas aquí no se hacen”, a lo que ella respondió: “Si no te importa, quita tu dedo de mi cara”.

– Harry revela el momento en que se enteró de la muerte de Diana

En el libro, Harry escribió que Carlos se sentó a los pies de su cama en el castillo de Balmoral y le dijo: “Mi querido hijo, mamá tuvo un accidente de coche”.

Según The Sun, el duque afirma que su padre no lo abrazó y que luego “parecía político” mientras saludaba al público tras su muerte.

– Harry y William “suplicaron” a Carlos que no se casara con Camilla

Harry afirma que él y William le dijeron a Carlos que aceptarían a la ahora reina consorte en la familia con la condición de que no se casara con ella y le “rogaron” que no lo hiciera.

El duque alega que su padre no respondió a sus súplicas.

-Harry mató a 25 personas mientras servía como piloto de helicóptero Apache en Afganistán

The Telegraph, que obtuvo una copia en español de las memorias de una librería en España, informó que Harry dijo que volar en seis misiones durante su segundo periodo de servicio en el frente tuvo como resultado “la pérdida de vidas humanas”, algo de lo que no estaba ni orgulloso ni avergonzado.

“Así es que mi cifra es 25. No es una cifra que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza”, escribió.

-Harry revela consumo de cocaína

El duque dijo que había consumido “cocaína” durante un fin de semana de caza en el verano de 2002 cuando tenía 17 años y consumió “algunas líneas más” en otras ocasiones, según el Times.

Escribió que no era “divertido y no me hacía sentir tan feliz como parecía hacer a los demás, pero me hacía sentir diferente y ese era mi principal objetivo. Sentir. Ser diferente”.

-Harry perdió su virginidad con una mujer mayor detrás de un pub

Asevera que sucedió en un terreno detrás de un “pub muy concurrido” y que la mujer lo trató como un “joven semental”, dijo el Daily Mail.

El duque escribió: “La monté rápidamente, después de lo cual ella me dio una nalgada y me despidió”.

-Harry afirma que una mujer le transmitió un mensaje de su madre

El duque narró que la mujer, que “afirmó tener ‘poderes’”, le dijo que Diana está “con” él y que ella sabe que él está “buscando claridad” y “siente” su confusión.

Revela que la mujer, a quien no se refiere como vidente o médium, hizo que se le calentara el cuello y le lloraran los ojos, informó The Guardian.

Traducción de Michelle Padilla