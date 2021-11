Se ha confirmado que la actriz Kim Cattrall protagonizará el nuevo spin-off de How I Met Your Mother, How I Met Your Father.

Cattrall interpretará a la futura versión del personaje principal de Hilary Duff, Sophie, en el programa. El formato del programa seguirá el original, pero se centrará en que Sophie le cuente a su hijo la historia de cómo conoció a su padre.

El programa se desarrollará en la actualidad y verá a Sophie rodeada de un grupo de amigos. Los personajes serán: Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) y Sid (Suraj Sharma).

Una sinopsis del programa revela que el grupo "está en medio de descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas".

Los creadores de How I Met Your Mother, Carter Bays y Craig Thomas, serán los productores ejecutivos del programa, mientras que Isaac Aptaker y Elizabeth Berger actuarán como escritores y productores ejecutivos.

Duff producirá y protagonizará el programa.

La serie de 10 episodios de Hulu debutará en el canal en 2022.

Cattrall dejó el papel de Samantha en Sex and the City en 2017 y no participará en el regreso de la serie, ahora llamada Sex and the CityAnd Just Like That.

Cattrall se ha distanciado mucho del papel de Samantha, declarando en 2017 que se había alejado del personaje. También mencionó que Parker “podría haber sido más amable” con su negativa a participar en una tercera película de Sex and the City.