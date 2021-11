Netflix removerá aún más películas y programas de televisión de su servicio en las próximas semanas.

Cada mes, el servicio de streaming elimina numerosos títulos, lo que significa que las cosas en su lista de seguimiento podrían desaparecer sin que usted se dé cuenta.

Si bien Netflix no publica una lista oficial de los títulos que abandonan el servicio, aquí tenemos la información para ti.

A continuación se muestra una lista completa de todas las películas y programas que seran removidos de Netflix en noviembre de 2021.

Películas

1ro de noviembre

Aiji

As Good as it Gets

Bewitched

The Bittersweet

The Code

Cracked Up: The Darrell Hammond Story

The Curious Case of Benjamin Button

Daddy’s Home

Eyewitness

Happy Feet Two

Left Behind

Little Singham: Mahabali

Brad Pitt en ‘The Curious Case of Benjamin Button’ (Warner Bros. Pictures)

Monty Python’s And Now for Something Completely Different

Music and Lyrics

National Lampoon’s Vacation

New York Minute

Ninja Assassin

A Perfect Christmas List

Police Academy

Reckoning

So Undercover

Spanish Affair 2

Swedish Dicks

War

3 de noviembre

A Dog’s Journey

4 de noviembre

American Psycho

5 de noviembre

Brother in Love

Bucket List

Kids on the Block

Ophelia

Christian Bale es Patrick Bateman en ‘American Psycho’ ((Foto: American Psycho/YouTube/captura))

6 de noviembre

El florecimiento tardío

7 de noviembre

The Journey Is the Destination

Men in Black: International

The Secret Life of Pets 2

8 de noviembre

My Way

9 de noviembre

Z Storm

Tessa Thompson y Chris Hemsworth en 'Men in Black: International' (Sony)

10 de noviembre

Papi Chulo

11 de noviembre

Brightburn

13 de noviembre

Ma

14 de noviembre

The Crew

15 de noviembre

Ali G Indahouse

Arkansas

Dead Silence

Halkaa

Octavia Spencer en la película de terror producida por Jason Blum 'Ma' (Universal Pictures)

Johnny English Reborn

The Money Pit

The Nutty Professor II: The Klumps

The Other Boleyn Girl

Shark Tale

Tremors (1990)

16 de noviembre

Ms. Hammurabi

17 de noviembre

Naomi and Ely’s No Kiss List

18 de noviembre

Love, Surreal and Odd

Road Trip

19 de noviembre

Jay and Silent Bob Reboot

Puppy Star Christmas

Jason Mewes y Kevin Smith en ‘Jay and Silent Bob Reboot’ (Miramax)

20 de noviembre

Steve Jobs

21 de noviembre

Bad Neighbours

Contraband

Falz Experience

Okafor’s Law

Seven and a Half Dates

A Trip to Jamaica

What Men Want

24 de noviembre

Spider-Man: Far From Home

‘Spider-Man: Far From Home’ se va de Netflix en noviembre (Marvel Studios)

Programas

1 de noviembre

Haikyu!! season one and two

Just You

Love Around

Love Family

Love Me or Leave Me

3 de noviembre

Oh Yuck

4 de noviembre

Akulah Balqis

5 de noviembre

Meet the Adebanjos season one-three

Documental

A Grand Night In: The Story of Aardman