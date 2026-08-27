Netflix ha revelado imágenes del juego Grand Theft Auto VI (GTA VI), un título muy esperado. Por fin está aquí, después de que un fallo en la aplicación de streaming casi frustrara su publicación.

Aunque el juego no saldrá a la venta hasta el 19 de noviembre, los fans finalmente pudieron ver las imágenes el jueves y parecieron quedar impresionados.

“GTA 6 va a ser el mejor juego de todos los tiempos”, escribió una persona en X, mientras que otra comentó: “GTA 6 podría ser el juego con mejores gráficos que he visto. La iluminación es increíble. Me alegro de haber evitado todas las filtraciones. Ese avance me dejó boquiabierto”.

Muchos usuarios de redes sociales informaron inicialmente que su espera continuaba después de que el streamer cediera ante la presión del ciberataque.

Un usuario de X escribió: “¡La página de GTA en Netflix está caída! Logré acceder durante 10 segundos, pude ver el avance y, por lo que vi, ¡digamos que la jugabilidad se ve magnífica!”.

Hoy se ha publicado en Netflix un vídeo extenso con imágenes de juego del próximo ‘Grand Theft Auto VI’ ( AFP/Getty )

Otro añadió un GIF de reacción de dolor y dijo: “Ya está aquí el avance extendido del tráiler de GTA VI, pero Netflix se bloqueó y el video se reproduce con retraso”.

Un tercero añadió simplemente: “Amigo, Netflix no funciona”.

Netflix ya había adelantado la divulgación de imágenes del juego, y Brandon Riegg, vicepresidente de series de no ficción de la empresa, dijo en un comunicado: “Los lanzamientos de Grand Theft Auto se han convertido en eventos culturales por derecho propio. La expectación y la afición en torno a GTA VI no tienen precedentes, y nos sentimos honrados de que Rockstar Games se haya asociado con nosotros para estrenar la siguiente entrega de la historia de Grand Theft Auto primero para los suscriptores de Netflix”.

Agregó: “Es un reflejo de lo que esperamos que se convierta Netflix: un lugar donde las historias más ambiciosas, en cualquier medio, puedan encontrar la mayor audiencia posible”.

A principios de esta semana, Rockstar Games, los desarrolladores del juego, se pronunciaron tras una serie de filtraciones importantes.

La compañía pareció confirmar que las filtraciones “descorazonadoras” eran reales y pidió disculpas a los jugadores por haberles presentado el venidero juego a través de esas imágenes.

En los últimos días, han aparecido en Internet clips y fotos que muestran tanto jugabilidad como escenas cinemáticas de GTA VI, publicados por un grupo que se hace llamar Cyberleek. En ellos se mostraban imágenes detalladas del interior del juego, y algunos videos parecían sugerir que los responsables de la filtración tenían acceso directo al juego.

“Sabemos que muchos de ustedes han estado esperando actualizaciones sobre los sucesos de la semana pasada. Decir que la filtración de videos del juego Grand Theft Auto VI ha sido descorazonadora para nuestro equipo sería quedarse corto, y obviamente no es así como queríamos que vieran el juego después de todo este tiempo”, declaró Rockstar en un comunicado.

En el mensaje se añadía que la empresa lamentaba la demora en publicar detalles y videos oficiales del juego, pero que sabían que debían superar las expectativas de los jugadores y estaban “decididos a ofrecerles lo que esperaban y merecían”. También lamentaron que se hubieran filtrado algunos detalles del juego y agradecieron a quienes habían expresado su apoyo a los desarrolladores.

Traducción de Sara Pignatiello