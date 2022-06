Johnny Depp ha ganado su caso de difamación contra Amber Heard.

El jurado de cinco hombres y dos mujeres emitió su veredicto el miércoles después de casi 13 horas de deliberación repartidas en tres días en el tribunal de distrito de Fairfax, Virginia.

Pero la lectura del veredicto se retrasó dramáticamente ya que el juez tuvo que enviar de regreso al jurado porque no habían llenado la sección de daños del formulario.

Depp no estuvo en la corte por el veredicto, pero lo vio en la televisión del Reino Unido, donde trabaja, y fue visto en un pub en Newcastle.Heard estuvo presente en la lectura del veredicto.

Johnny Depp demandó a su exesposa, Amber Heard, por US$50 millones alegando que ella lo difamó en un artículo de opinión para The Washington Post donde se describía a sí misma como víctima de abuso doméstico.

Amber Heard contrademandó a su exesposo por US$100 millones alegando que él lanzó una “campaña de desprestigio” en su contra.

Durante el juicio de seis semanas que comenzó el 11 de abril, la corte escuchó cómo Depp y Heard se acusaron mutuamente de abuso y dieron relatos muy distintos de incidentes particularmente violentos durante su relación.

Ambos actores subieron al estrado donde dieron un emotivo testimonio durante varios días.

Docenas de personas también testificaron en el caso, incluidos rostros famosos —la supermodelo Kate Moss y la actriz Ellen Barkin— así como psiquiatras, policías, agentes de Hollywood, amigos y familiares.

El 27 de mayo, los miembros del jurado finalmente comenzaron las deliberaciones después de escuchar los argumentos finales en los que ambas partes afirmaron haber sido la víctima y no el abusador, acusaron a la otra parte de mentir e insistieron en que solo querían seguir con sus vidas.

Los abogados de Depp dijeron al jurado que Heard era la “abusadora” y que él fue el “abusado” durante su tumultuosa relación.

“Hay un abusador en esta sala del tribunal, pero no es el Sr. Depp”, dijo la abogada Camille Vásquez.

“Y hay una víctima de abuso doméstico en esta sala del tribunal, pero no es la Srta. Heard”.

Vásquez dijo que Depp sufrió “abuso verbal, físico y emocional constante” a manos de Heard y que, después de que terminó la relación, ella continuó el abuso acusándolo “falsamente” de abuso doméstico.

“Lo que está en juego en este juicio es el renombre de un individuo. Incluso más que eso, lo que está en juego en este juicio es la vida de un hombre”, dijo.

“La vida que perdió cuando fue acusado de un crimen atroz y la vida que podría vivir cuando finalmente sea reivindicado”.

La abogada de Johnny Depp, Camille Vasquez, presenta sus argumentos finales en el juzgado de circuito del condado de Fairfax. (EPA)

Argumentó que Heard había “mentido” a lo largo del caso, dijo que había “llegado demasiado lejos” y que ahora “no puede retroceder”.

“Ella ha mentido demasiadas veces a demasiadas personas”, dijo.

En el argumento final de Heard, el abogado Benjamin Rottenborn acusó a Depp de llevar a cabo una “campaña de humillación mundial” contra Heard que envía un “mensaje” a los sobrevivientes de abuso doméstico en todas partes de que no les creerán.

“Al tratar de convencerlos de que el Sr. Depp estableció su peso de la prueba al demostrar que nunca abusó de Amber ni en una sola ocasión, piensen en el mensaje que el Sr. Depp y sus abogados están enviando a Amber y, por extensión, a todas las víctimas de abuso doméstico en todas partes”, dijo.

“Si no tomaste una foto, no sucedió. Si tomaste fotos, son falsas... Ese es el mensaje que el Sr. Depp les pide que transmitan”.

Acusó al equipo de Depp de “culpar a la víctima” y le dijo al jurado que el caso de Depp se había derrumbado porque no había probado que nunca abusó de su exesposa ni siquiera “una sola vez”.

(EPA)

Estos son los puntos relevantes del caso:

La demanda

Depp demandó a su exesposa alegando que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018 publicado en The Washington Post, donde se describía a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

El actor de Pirates of the Caribbean no se nombra en el artículo; sin embargo, afirma que implica falsamente que es un abusador doméstico, algo que dice que es “categórica y demostrablemente falso”.

Depp afirma que el artículo dañó su reputación y lo dejó luchando por conseguir papeles en Hollywood.

Está demandando por “no menos de” US$50 millones.

La contrademanda

Heard presentó una contrademanda de US$100 millones contra Depp por molestias e inmunidad a partir de sus acusaciones.

Ella acusa a Depp de orquestar una “campaña de difamación” en su contra y describe la demanda de él como una continuación del “abuso y acoso”.

La contrademanda gira en torno a los comentarios hechos por uno de los abogados de Depp, Adam Waldman, a MailOnline.

Waldman, que no representa a Depp en este juicio, acusó a Heard de mentir sobre sus acusaciones de violencia doméstica, y las calificó de “falsas”, una “historia falsa de violencia sexual” y una “emboscada”.

También filtró grabaciones de audio a los medios.

Heard afirma que perdió oportunidades profesionales debido a las declaraciones de Waldman.

El artículo de opinión

El artículo de opinión, publicado en diciembre de 2018, se tituló “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change” (Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar).

En él, Heard escribió que “había sentido toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz” después de presentarse como víctima de abuso doméstico.

“Como muchas mujeres, fui acosada y agredida sexualmente para cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no pensaba presentar denuncias para hacer justicia. Y yo no me veía como una víctima”, escribió.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”.

El artículo de opinión se muestra en la pantalla como prueba en el juicio por difamación (POOL/AFP via Getty Images)

El testimonio de Johnny Depp

El caso de Depp se centra en sus afirmaciones de que nunca abusó física ni sexualmente de Heard.

En cambio, afirmó que Heard ejerció violencia física sobre él.

Depp testificó durante dos días en abril, y declaró ante la corte que Heard fue la “pareja perfecta” al principio de su relación.

Pero la relación luego se deterioró y empezó a haber discusiones en las que dijo que Heard lo “agraviaba” y recurría a “insultos degradantes” y un “desfile interminable de insultos”.

Depp afirmó que fue Heard quien se volvió físicamente violenta durante sus peleas.

En un incidente ahora infame en Australia en 2015, Depp perdió la punta de su dedo.

Él testificó que Heard le cortó el dedo al arrojarle una botella de vidrio.

Le dijo a la corte que sus dedos estaban apoyados en la barra y que la gran botella de vodka “entró en contacto y se hizo añicos por todas partes”.

“No sentí dolor al principio. Sentí calor y como si algo me escurriera por la mano”, dijo.

“Estaba viendo directamente cómo sobresalían mis huesos. La sangre salía a borbotones”.

La corte escuchó una grabación de una conversación entre Depp y Heard en la que la pareja discutía sobre otra pelea.

“Me diste un maldito puñetazo”, dijo Depp.

Amber Heard en la corte el 27 de mayo (REUTERS)

“Diste en el clavo”, respondió Heard.

“Por cierto, no te di un puñetazo... Lamento no haberte golpeado en la cara con una bofetada adecuada. Te estaba pegando, no te estaba golpeando. No estás golpeado”.

Depp también testificó que, si bien ha luchado con problemas de drogas y alcohol, los relatos de su exesposa sobre su abuso de sustancias están “extremadamente retocados”.

“La caracterización de mi abuso, de mi abuso de sustancias entre comillas que la Srta. Heard ha relatado está extremadamente retocada, y lamento decirlo, pero mucho de eso es simplemente falso”, dijo.

Le dijo a la corte que su consumo de drogas y alcohol era un “blanco fácil” para Heard.

El testimonio de Amber Heard

Cuando Heard subió al estrado durante cuatro días, le contó al tribunal sobre varios presuntos incidentes de abuso a manos de Depp.

Heard testificó que Depp la llenó de regalos en los primeros días, pero pronto comenzó a mostrar un comportamiento celoso y controlador en torno a su carrera y con las personas con las que convivía.

Ella le dijo a la corte que, al comienzo de la violencia, Depp “arrojaba algo, rompía algunas cosas” y la llamaba “p**a”.

Heard afirmó que la primera vez que Depp la golpeó fue cuando ella se rió de su tatuaje que dice “wino”.

“Es aparentemente tan estúpido, tan insignificante. Nunca lo olvidaré. Cambió mi vida”, dijo.

Ella dijo que Depp la abofeteó y le dijo: “¿Crees que es muy gracioso? ¿Crees que es divertido, p***a?”

En el estrado, Heard relató una versión muy diferente a la de Depp sobre el momento en que perdió la punta del dedo en Australia en 2015.

Ella testificó que su entonces esposo la inmovilizó en un bar y la agredió sexualmente con una botella de licor de vidrio.

“Lo siguiente que recuerdo es que estaba inclinada hacia atrás en la barra, lo que significa que tenía el pecho hacia arriba. Estaba mirando la luz azul. Mi espalda está en la encimera y pensé que me estaba golpeando. Sentí una presión en mi hueso púbico. Pensé que me estaba golpeando”, dijo.

“Podía sentir su brazo moviéndose y parecía que me estaba golpeando. Pero solo podía sentir esta presión”.

(Getty)

Heard dijo que yacía con miedo de que el vidrio se hubiera roto dentro de ella.

“Recuerdo que no quería moverme porque no sabía si estaba rota, no sabía si la botella que él tenía dentro de mí estaba rota”, dijo.

“No podía sentirla. No sentí dolor. No sentí dolor. No sentí nada... Miré a mi alrededor y vi tantos vidrios rotos... Solo recuerdo haber pensado ‘Por favor, Dios, por favor. Espero que no esté rota’”.

Heard dijo que el abuso que supuestamente sufrió a manos de Depp fue bajo la influencia del alcohol y las drogas, y explicó que se referirían a su alter ego como un “monstruo”.

¿Qué pasó en las deliberaciones?

Al recibir el caso el 27 de mayo, el jurado de siete personas se encargó de llegar a un veredicto sobre la demanda de Depp y la contrademanda de Heard.

Para empezar, el jurado tenía que llegar a un veredicto sobre si Heard difamó o no a Depp en el artículo de opinión.

El peso de la prueba recayó en que Depp demostrara que el artículo de opinión de Heard trata sobre Depp, es difamatorio y falso, y que las declaraciones se hicieron con verdadera malicia.

Si el jurado determinaba que Heard difamó a Depp, se le ordenaría pagarle daños y perjuicios.

Luego, el jurado determinaría la cantidad que Heard debería pagar. Podían recomendar los US$50 millones completos, o una cantidad mayor o menor.

El jurado también tenía que llegar a un veredicto sobre si Waldman, mientras actuaba como agente de Depp, difamó o no a Heard en sus declaraciones a los medios.

El peso de la prueba recayó en que Heard demostrara que los comentarios de Waldman eran sobre Heard, que eran falsos y que las declaraciones se hicieron con verdadera malicia.

Si el jurado fallaba a favor de Heard, entonces determinaría la cantidad que Depp debería pagarle por daños y perjuicios. De nuevo, esto podía ser más o menos que los US$100 millones que buscaba.

Más allá de la sala de la corte

Fuera de la sala del tribunal, ha habido una gran obsesión en línea con el caso con conspiraciones extrañas que afirman que Heard inhaló cocaína en el estrado, fanatismo en torno a la abogada de Depp, Camille Vásquez, hasta vídeos virales de momentos en la sala del tribunal.

“Las redes sociales convirtieron este juicio en un arma”, dijo a The Independent Evan Nierman, director ejecutivo de la agencia de relaciones públicas Red Banyan Crisis y autor del libro Crisis Averted.

“Más personas están sacando conclusiones sobre la culpabilidad o la inocencia con base en el contenido curado en línea en lugar de basarse en los hechos presentados en la corte”.

Los usuarios de las redes sociales han estado ampliamente sesgados a favor de Depp.

En TikTok, el hashtag #johnnydeppisinnocent había sido usado 4.900 millones de veces al miércoles, mientras que #justiceforjohnnydepp había sido usado 15.700 millones de veces.

Hashtags similares en apoyo a Heard tuvieron solo una fracción del uso. El hashtag #justiceforamberheard fue usado 52,1 millones de veces, mientras que #amberheardisinnocent solo fue usado 4,1 millones de veces. Por otro lado, #Amberturd se usó tres mil millones de veces.

Los fanáticos de Depp también han estado en las calles fuera del juzgado en apoyo a la estrella de Pirates para verlo entrar al juzgado y tratar de obtener uno de los espacios limitados en la galería pública cada mañana.

Al hablar en la fila para obtener un asiento en la galería el jueves en la mañana, Yvonne Deboer le dijo a The Independent que se había tomado un año sin trabajar para ir a Virginia desde su casa en Los Ángeles durante el juicio y que había acampado todas las noches para obtener un asiento dentro de la sala de la corte

“Lo amo mucho. Le creo y estoy aquí solo por él, para apoyarlo”, dijo sobre Depp.

Mientras Depp fue aclamado mientras pasaba junto a la multitud, Heard recibió abucheos y burlas.