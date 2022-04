Johnny Depp dice que las peleas con Amber Heard lo hicieron “vomitar”

Johnny Depp testificó en la corte que se “enfermaba físicamente” y que tenía que irse y “vomitar” durante las peleas con su exesposa Amber Heard.

Depp también rechazó la idea de que había apagado cigarros en el cuerpo de Heard, algo que ella sugirió en una grabación reproducida en la corte el lunes.

El juicio por difamación entre Depp y Heard comenzó el lunes 11 de abril en Fairfax, Virginia, luego de la demanda de Depp contra su exesposa en marzo de 2019. Depp argumenta que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018 publicado en The Washington Post titulado “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change” (Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar).

El lunes, se le preguntó a Depp sobre una grabación reproducida anteriormente en el proceso en la que Heard afirmaba que él vomitaba a menudo mientras dormía.

“Cuando alguien menciona que todas las noches vomitas mientras duermes, primero, creo que te darías cuenta”, declaró Depp. “Lo primero que haría sería buscar atención médica”.

“Nunca he vomitado todas las noches mientras dormía”, dijo Depp. “Hubo momentos en los que me enfermaba físicamente por los interminables tragos que tomas cuando ya no puedes aguantar más”.

“Sí te afecta físicamente después de un tiempo, así que tenía que irme y vomitar cuando las peleas escalaban a estos lugares surrealistas, absurdos y horribles”, agregó. “Todavía me confunde por qué ella grabaría eso”.

Depp también rechazó la idea de que apagó cigarros en el cuerpo de Heard.

“Ciertamente puedo decir, sin dudarlo, que de ninguna manera le arrojaría un cigarro o la quemaría con un cigarro”, dijo. “Si lancé cenizas, y las cenizas la alcanzaron, pero ciertamente no está gritando de dolor como si le estuvieran apagando un cigarro encima. Eso es ridículo”.

En su artículo de opinión de 2018, Heard escribió que “como muchas mujeres, fui acosada y agredida sexualmente para cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no pensaba presentar denuncias para hacer justicia. Y yo no me veía como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”, agregó en ese momento.

Si bien Depp no se menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que Depp es un abusador doméstico”, lo que dicen es “categórica y demostrablemente falso”. Depp busca una indemnización de “no menos de US$50 millones”.

Heard presentó una contrademanda de US$100 millones contra Depp por molestia e inmunidad de sus acusaciones.