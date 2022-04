La risa estalló en la sala de la corte después de que Johnny Depp dijo que no ve sus propias películas y que no podía recordar la pregunta que le hicieron.

“Yo no las veo. Me siento mejor sin verlas. ¿Cuál era la pregunta de nuevo?”, Depp dijo y provocó risas en la habitación.

“Orden en la corte, o haré que los retiren”, dijo la jueza Azcarate. “¿Comprendido? Gracias”.

El juicio por difamación entre Depp y Heard comenzó el lunes 11 de abril en Fairfax, Virginia, luego de la demanda de Depp contra su exesposa en marzo de 2019. Depp argumenta que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018 publicado en The Washington Post titulado “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change” (Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar).

Mientras revisaba un contrato para la cuarta y quinta películas de Pirates of the Caribbean, un miembro de su propio equipo legal le preguntó a Depp en cuántas otras películas de franquicia había participado hasta ese momento.

Depp mencionó Alice in Wonderland, pero luego tuvo problemas para recordar más películas.

“Soy tan patético a la hora de recordar qué películas he hecho”, dijo. “Lo siento, no las veo. Me siento mejor sin verlas”.

“¿Cuál fue la pregunta de nuevo?”, preguntó con una sonrisa después de una pausa.

Luego, Depp mencionó la franquicia Fantastic Beasts, en la que recientemente fue reemplazado por Mads Mikkelsen.

En su artículo de opinión de 2018, Heard escribió que “como muchas mujeres, fui acosada y agredida sexualmente para cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no pensaba presentar denuncias para hacer justicia. Y yo no me veía como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”, agregó en ese momento.

Si bien Depp no se menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que Depp es un abusador doméstico”, lo que dicen es “categórica y demostrablemente falso”. Depp busca una indemnización de “no menos de US$50 millones”.

Heard presentó una contrademanda de US$100 millones contra Depp por molestia e inmunidad de sus acusaciones.