Johnny Depp dijo en la corte que sintió un “dolor cegador” cuando leyó el artículo de opinión de Amber Heard antes de ser retirado de la franquicia de Pirates of the Caribbean.

El juicio por difamación entre Depp y Heard comenzó el lunes 11 de abril en Fairfax, Virginia, luego de la demanda de Depp contra su exesposa en marzo de 2019. Depp argumenta que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018 publicado en The WashingtonPost titulado “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change” (Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar).

Depp dijo en la corte el lunes que “fue como si alguien me hubiera golpeado en la nuca con un palo de madera” cuando leyó el artículo de opinión de Heard.

En su artículo de opinión de 2018, Heard escribió que “como muchas mujeres, fui acosada y agredida sexualmente para cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no pensaba presentar denuncias para hacer justicia. Y yo no me veía como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”, agregó en ese momento.

Si bien Depp no se menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que Depp es un abusador doméstico”, lo que dicen es “categórica y demostrablemente falso”. Depp busca una indemnización de “no menos de US$50 millones”.

Heard presentó una contrademanda de US$100 millones contra Depp por molestia e inmunidad de sus acusaciones.

“Incluso si hacía una entrevista para tratar de explicarme, se convertía en una historia para tabloides”, dijo Depp a la corte el lunes, y agregó que se enteró de que había sido eliminado de la franquicia de Pirates of the Caribbean “dos o tres días después de que saliera este artículo de opinión”.

“El Capitán Jack Sparrow fue un personaje que yo había construido desde cero”, dijo Depp, y agregó que puso mucho de sí mismo en el personaje.

Dijo que de repente era “culpable hasta que se probara su inocencia” luego de una relación “exitosa” con Disney en la que reescribió escenas, diálogos y chistes.

Dijo que “planeaba continuar hasta que fuera el momento de detenerse” porque los personajes merecían un “adiós” adecuado.