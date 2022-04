Joe Locke no es indiferente. Cuando la estrella principal del nuevo drama exitoso de Netflix, Heartstopper, descubrió que había sido seleccionado entre 10.000 adolescentes para interpretar al colegial Charlie Spring, dejó escapar un grito agudo. “Recibí una llamada telefónica de mi agente”, me cuenta Locke. “Él dijio: ‘¿Estás sentado?’ Y solo grité. Sabía que no me habría preguntado si estaba sentado si no lo hubiera recibido. Luego me dijo: ‘Lo conseguiste’. Y volví a gritar”. Unos meses más tarde, durante el rodaje, Locke descubrió que Olivia Colman era la estrella misteriosa que se había unido al elenco, el cual en su mayoría consistía en actores nuevos. “La mantuvieron en secreto durante mucho tiempo. Entonces estábamos en el set un día y Kit [O’Connor, coprotagonista] me lo susurró y empecé a gritar”. El día que se anunció en la prensa que se unía al elenco, Locke pasó de 1.000 seguidores en Instagram a 15.000. Probablemente, dio un gritito entonces también.

No es típico que un actor desconocido obtenga tanta atención antes de que su programa haya salido al aire (el día antes de que Heartstopper saliera, Locke tenía 188.000 seguidores). Pero mucho antes de que Heartstopper llegara a Netflix, ya tenía cientos de miles de admiradores. La serie, que trata sobre dos estudiantes, Charlie Spring y Nick Nelson (O’Connor), que se enamoran, se basa en un cómic web para adultos jóvenes creado por Alice Oseman, quien ha adaptado sus historias para la televisión. Miles de adolescentes ya conocen a Charlie y Nick por completo. Han compartido su angustia, su alegría. Por suerte, salió bien la elección de actores. En un ttuit viral a principios de este mes, un fan publicó fotos de Locke y O’Connor junto a sus personajes ilustrados y escribió: “El departamento de reparto de Heartstopper definitivamente cumplió la tarea”.

Heartstopper estalla con un optimismo de mariposas en el estómago. Es, como dice Locke, “una hermosa historia de aceptación, amor, amistad y felicidad”. Ya se le ha llamado la “antiEuphoria”, ya que intercambia las drogas y el sexo por malteadas y ángeles de nieve. “Hay opuestos en nuestra historia”, dice Locke, de 18 años, por videollamada desde la casa de un amigo en Londres. Viste un suéter de lana estampado apropiadamente alegre, tiene una mata de cabello negro rizado y un par de cejas poderosas. “Nuestra historia no se basa tanto en el sexo, porque nuestros personajes cumplen 15 y 16 años en la serie, por lo que se trata más de relaciones y amor. Es una pieza más optimista. Muestra las cosas realmente buenas de ser queer. Creo que muchas personas queer crecen sintiendo que no merecen amor, porque no tienen acceso al mismo grupo de citas o apoyo que las personas heterosexuales. Y así, Heartstopper es tan encantador que le da eso a los personajes queer”.

El programa no evita las experiencias dolorosas que tienen muchos adolescentes homosexuales: Charlie sale con Ben Hope (Sebastian Croft), un chico popular que tiene novia, que además lo molesta y se niega a reconocer a Charlie en público. Pero también explora la efervescente emoción que sientes cuando la persona que te gusta te envía un mensaje directo, la descarga eléctrica que te atraviesa cuando la mano de la persona que te gusta roza la tuya. En Heartstopper, hay ilustraciones de flores, estrellas, relámpagos y fuegos artificiales que zumban alrededor de la pantalla cuando Charlie y Nick se tocan.

Locke compensa hábilmente la esperanza inocente de Charlie con vulnerabilidad. Todo su rostro se ilumina cuando ve a Nick. Y su incomodidad inquieta en el campo de deportes se filtra a través de la pantalla. Oseman estaba decidida a darle al programa un aire de verosimilitud y restringió cada convocatoria de casting a la identidad sexual y el origen étnico exactos de los personajes de su cómic web. A Locke, que creció en la isla de Man, hijo de una maestra de escuela y un vendedor de prensa, no le gusta pensar en el hecho de que le ganó a 10.000 personas para el papel “porque eso da mucho miedo”. “Fue un casting abierto, así que no tenía un agente ni nada y no había hecho nada profesional antes”, dijo. “Envié un vídeo mío y obtuve una segunda llamada por Zoom, y dije: ‘Oh, eso es extraño’. Tuve otra llamada en Zoom y luego otra, y dije: ‘Oh, tal vez esto realmente podría suceder’. Siempre quise ser actor, pero, al ser de la isla de Man, es aún más difícil cuando no tienes acceso al mismo tipo de ruta genérica que muchos actores jóvenes tendrían en el Reino Unido: ir a escuelas de actuación donde invitan a agentes o hacen audiciones de teatro los fines de semana para el West End”. En cambio, Locke participaba mucho en la escena local de teatro amateur, y pasaba la mayor parte de sus veranos actuando en el “viejo y encantador teatro victoriano” de su ciudad.

Locke, que obtuvo su primer examen A-Level dos semanas después del estreno de la serie, dice que Oseman, de 27 años, quien supervisó cada detalle del programa, hasta el vestuario, “encapsuló perfectamente la experiencia de la escuela británica”, admitiendo que las escuelas reales del Reino Unido podrían necesitar unas remodelaciones para estar a la altura de Heartstopper. “Hasta los uniformes son similares a los de mi escuela y los grupos de formación y todos los salones de matemáticas tienen el mismo aspecto”, dice.

También puede identificarse con Charlie. “Nunca me molestaron en la escuela, pero era un poco diferente y pasé por fases en las que estuve un poco más callado de lo que me hubiera gustado…”, dice. “Creo que los años de la adolescencia son realmente difíciles, y cuando creces, olvidas que ser un adolescente en realidad es un poco una mier** algunas veces. Cuando tienes esa edad, lo único que importa es la escuela. Es toda tu vida. Y toda tu vida es lo que la gente piensa de ti y si alguna vez vas a encontrar a alguien a quien le gustes. Una parte de mí todavía está allí, todavía estoy en la escuela. La escuela puede ser un lugar maravilloso, pero también puede no ser tan maravilloso si no encajas de manera adecuada”.

En una escena, Nick, confundido acerca de sus sentimientos por Charlie, hace un cuestionario en Internet para tratar de averiguar cuál es su sexualidad. “El clásico quiz de Buzzfeed ‘¿Eres gay?’ era una tendencia genuinamente popular en mi escuela”, señala Locke. “Era como, si superas una cierta cantidad de puntos, entonces tal vez seas gay”.

Aventuras adolescentes: Kit O’Connor y Joe Locke en ‘Heartstopper’ (Netflix)

Los espectadores mayores pueden suponer que el patio de la escuela es un lugar de aceptación e inclusión en 2022, pero Locke dice lo contrario. La palabra “gay” todavía se usa como un insulto. “Mucho ha cambiado en los últimos años, pero aún queda un largo camino por recorrer”, dice. “Lo diferente se ve como algo malo en muchas escuelas y para otros adolescentes porque no encajas en una determinada norma que se considera aceptable. Sé por experiencia propia que eso hace que algunas cosas sean un poco difíciles. Espero que a medida que los millennials comiencen a tener hijos y críen a sus hijos, eso comenzará a cambiar las cosas. Pero creo que estamos al final de la fila de la generación anterior, que no era necesariamente tan tolerante. Definitivamente, hubo personas que dijeron cosas a mis compañeros de año escolar que eran diferentes. Y parte de eso es porque, cuando eres adolescente, no te conoces a ti mismo, y una forma de encubrir eso es atacando a otras personas. Eso puede no cambiar. Pero podemos aprender maneras de tratar de hacerlo mejor”.

Espera que “la gente se vea a sí misma” en Heartstopper. “Quiero que les diga a los jóvenes queer: ‘Merecen tener esta historia. Esta felicidad no está fuera de su alcance. No se merecen las cosas de una clásica historia de amor heterosexual porque resulta que ustedes son queer’”.

Locke espera que Heartstopper se renueve para una segunda temporada y lo lleve a más proyectos que “signifiquen algo”. “Me encantaría interpretar al primer príncipe gay de Disney”, dice. “Eso sería un sueño”.

Heartstopper ya está disponible en Netflix