Johnny Depp se ríe cuando Amber Heard dice que él “podía quitarse sus botas”

Johnny Depp se rió entre dientes cuando Amber Heard le dijo al tribunal que él podía “quitarse las botas”.

El juicio por difamación entre Depp y Heard comenzó el 11 de abril en Fairfax, Virginia, luego de la demanda de Depp contra su exesposa en marzo de 2019. Él argumenta que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018 publicado en The Washington Post titulado “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change [Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar]”.

Depp testificó antes en el juicio que tenían un ritual en el que Heard le traía una copa de vino y le quitaba las botas cuando llegaba a casa. El actor dijo que Heard se enojaba si se quitaba él los zapatos.

“Cuando llegaba a casa del trabajo, entraba a la casa y ella me sentaba, me daba una copa de vino y me quitaba las botas”, contó Depp.

Cuando lo hizo él mismo, Depp detalló que Heard le dijo: “no, no, no, ese es mi trabajo. Tú no haces eso, yo hago eso”.

El miércoles, la abogada de Heard, Elaine Bredehoft, expresó: “Hemos escuchado un pequeño testimonio sobre las botas. ¿Qué hiciste, si es que hiciste algo, para ayudar a Johnny con sus botas?”.

“Bueno, quiero decir, supongo que le quité las botas y eso lo impresionó. Me gustó hacerlo, sabes, cualquier cosa que pudiera hacer para mostrar amor”, relató Heard.

Agregó que era “ciertamente lo que sentía por él, pero si él quisiera quitarse las botas, claro que podía”.

En su artículo de opinión de 2018, Heard escribió en un fragmento: “como muchas mujeres, fui acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba presentar denuncias para hacer justicia. Y yo no me veía a mí misma como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”, agregó en ese momento.

Si bien Depp no se menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que el Sr. Depp es un abusador doméstico”, lo que dicen es “categórica y demostrablemente falso”. Depp busca una indemnización de “no menos de US$50 millones”.

Heard presentó una contrademanda por US$100 millones contra Depp por molestia e inmunidad a sus acusaciones.