Amber Heard trató de contener las lágrimas y se mordió el labio mientras describía la primera vez que supuestamente Johnny Depp la golpeó después de que ella se riera de su tatuaje.

La actriz le contó a un jurado en el juicio por difamación entre la expareja en Virginia que estaba “desconsolada” cuando Depp la abofeteó tres veces en un presunto ataque que “cambió su vida”.

Afirmó que Depp la agredió después de que ella le pidiera que explicara un tatuaje “descolorido y confuso” que decía “Wino”, del cual el tribunal escuchó que el actor había cambiado de “Winona forever”, una referencia a su relación anterior con la Winona Ryder. El tatuajr pasó a ser “Wino forever”.

“Él dijo que decía Wino. Pensé que bromeaba y me reí, así de simple, me reí pues pensé que estaba bromeando y me dio una bofetada en la cara y me reí porque no sabía qué más hacer. Pensé que esto debía ser una broma”, explicó.

“No sabía lo que estaba pasando. Lo miré fijo y todavía me reía, pensé que se pondría a reír para decirme que era una broma. Él dijo: ‘¿Crees que es gracioso, desgraciada crees que eres una p**** divertida?’ y me volvió a abofetear y quedó claro que ya no era una broma”.

“Como mujer, nunca me habían golpeado así. Me abofeteó sin motivo aparente y perdí el punto. Solo lo miré, no reaccioné ni me moví ni me asusté ni me defendí, solo lo miré, me abofeteó una vez más, fuerte”.

Heard cintó que todo lo que pudo hacer fue ver hacia abajo y mirar la “alfombra sucia” en la que estaba sentada y admitió que la bofetada en sí no la había lastimado físicamente.

“No sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar, ‘¿Dios, me acaba de golpear?’”, exclamó.

“No quería que esta fuera la realidad, sé que de eso no se vuelve, no se puede pegar a una mujer ni a un hombre ni a nadie, no se le puede pegar a nadie. Sabía que estaba mal y sabía que tenía que dejarlo y me rompió el corazón porque no quería dejarlo”.

Heard añadió que cuando por fin se levantó para irse, Depp se echó a llorar.

“Nunca había visto llorar a un hombre adulto”, le expuso al tribunal.

“Él dijo: ‘Lo siento, cariño, pensé que había alejado al ba******, pensé que lo había matado, pensé que había alejado al monstruo”.

Heard dijo que antes del presunto ataque, la pareja estaba sentada escuchando música y que Depp estaba bebiendo y tenía “un frasco lleno de cocaína en la mesa”.

“Me doy cuenta de que suena raro, pero era un frasco antiguo”, agregó.

Depp argumenta que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018 publicado en The Washington Post titulado “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change [Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar]”.

Si bien a Depp no se le menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que el Sr. Depp es un abusador doméstico”, lo que dicen es “categórica y demostrablemente falso”.

Depp busca una indemnización de “no menos de US$50 millones”. Heard presentó una contrademanda por US$100 millones contra Depp por molestia e inmunidad a sus acusaciones.