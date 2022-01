Sidney Poitier: Muere el primer hombre negro en ganar el Oscar a Mejor Actor

Sidney Poitier falleció a los 94 años.

La estrella de Hollywood era conocida por películas como Guess Who's Coming to Dinner, In the Heat of the Night y Lilies of the Field, por la que se convirtió en el primer hombre negro y bahameño en ganar un Oscar a Mejor Actor.

La noticia fue anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores de las Bahamas, Fred Mitchell, lo que desató homenajes del mundo del entretenimiento.

A la estrella bahameña-estadounidense Poitier se le otorgó automáticamente la ciudadanía estadounidense después de haber nacido inesperadamente en Miami mientras sus padres estaban de visita, en febrero de 1927.

Creció en las Bahamas, pero se mudó a Estados Unidos cuando tenía 15 años y sirvió en la Segunda Guerra Mundial cuando era adolescente, después de mentir sobre su edad.

Tras dejar el ejército, trabajó como lavaplatos hasta que consiguió un lugar en la Escuela de Teatro American Negro Theatre.

Poitier obtuvo su primer papel principal en la película Blackboard Jungle de 1955, y su primera experiencia con los premios llegó con The Defiant Ones (1958), que le valió una nominación a Mejor Actor, junto a su coprotagonista Tony Curtis.

Seis años después, hizo historia al ganar el Oscar a Mejor Actor por su papel en Lilies of the Field.

Denzel Washington elogió a Poitier cuando se convirtió en el segundo hombre negro en ganar el premio a Mejor Actor en 2001 por la película Training Day, diciendo: “Siempre estaré siguiéndote, Sidney. Siempre estaré tras tus pasos. No hay nada que prefiera hacer, señor”.

En la misma ceremonia, Poitier recibió un Premio Honorario de la Academia por su contribución al cine estadounidense. Para 2012, tras la muerte de Ernest Borgnine, Poitier se convirtió en el ganador a Mejor Actor de mayor edad vivo en la historia.

En una entrevista publicada el jueves (6 de enero), Washington le dijo a Variety que le hubiera encantado protagonizar una película con Poitier, quien se retiró de la actuación en 2001.

“Dios lo bendiga, todavía está aquí, pero sí, perdí esa oportunidad”, comentó el actor.

Sidney Poitier se convirtió en el primer hombre negro en ganar el Oscar a Mejor Actor en 1964 (Getty Images)

En 1967, Poitier protagonizó tres películas que abordaban el tema de las relaciones raciales: To Sir with Love, Guess Who’s Coming to Dinner y In the Heat of the Night, esta última dirigida por Norman Jewison.

En esta, interpretó a Virgil Tibbs, un detective de policía negro de Philadelphia que se involucra en la investigación de un asesinato en un pequeño pueblo de Mississippi. El diálogo de Poitier “They call me Mr. Tibbs” se hizo tan popular, que en 1970 se estrenó una secuela con ese título (estilizado They Call Me MISTER Tibbs!).

Sidney Poitier como Virgil Tibbs en In the Heat of the Night, de 1967 (Mirisch/United Artists/Kobal/Shutterstock)

En la década de 1980, dirigió numerosas películas, pero tuvo su mayor éxito con la comedia Stir Crazy (1980), con Richard Pryor y Gene Wilder.

Sus otros créditos cinematográficos incluyen Porgy and Bess (1959), Paris Blues (1961), A Patch of Blue (196), Sneakers (1992) y The Jackal (1997).

El actor también se desempeñó como diplomático. En 1997, fue nombrado embajador de las Bahamas en Japón. Permaneció en el cargo hasta 2007.

Poitier se casó dos veces, la primera vez con Juanita Hardy, de 1960 a 1965. Luego de un romance de nueve años con la actriz y cantante Diahann Carol, Poitier se casó con la actriz canadiense Joanna Shimkus en 1976. Permanecieron juntos el resto de su vida.

A Poitier le sobreviven seis hijos, ocho nietos y tres bisnietos.

Sidney Poitier y Katharine Houghton en Guess Who’s Coming to Dinner, de 1967 (Columbia/Kobal/Shutterstock)

Apareció por última vez en los Oscar en 2014 para presentar el premio a Mejor Director junto a Angelina Jolie. Recibió una ovación de pie de parte del público, y Jolie le dijo: “Estamos en deuda contigo”.

Poitier, abrumado, expresó a la multitud: “Sigan con el maravilloso trabajo”.

El actor de Westworld y No Time to Die, Jeffrey Wirght, encabezó los homenajes a Poitier, y escribió en Twitter: “Sidney Poitier. Qué actor tan emblemático. Único en su tipo. Qué hombre tan hermoso, amable, cálido y genuinamente regio. Descanse en paz, señor. Con amor”.