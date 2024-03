La actriz Emma Stone hizo una conmovedora referencia a la letra de una canción de Taylor Swift durante su discurso de agradecimiento al recibir el premio a mejor actriz en la ceremonia de los Óscar 2024.

La ahora dos veces ganadora del Óscar aludió a la canción al aceptar el premio por su rol protagónico en la comedia oscura de fantasía Pobres criaturas.

Visiblemente impactada, Stone, de 35 años, comenzó su discurso diciendo: "He perdido un poco la voz. La otra noche entré en pánico (como sabrán, pasa mucho) pensando que podría ocurrir algo así".

"Y Yorgos [Lanthimos, director de Pobres criaturas] me dijo: 'Recuerda que no estás sola'. Tenía razón, porque no se trata de mi. Se trata de un equipo que se reunió para crear algo más grande que la suma de sus partes. Y eso es lo mejor que tiene hacer cine: lo hacemos juntos".

"Me siento profundamente honrada por compartir esto con cada miembro del elenco y del equipo, y con todas las personas que pusieron todo su amor, cuidado y talento en esta película", continuó.

La actriz pasó a agradecer a su familia, incluyendo a sus padres, su hermano y su esposo Dave McCrary, a quien dedicó un "Te amo". Luego agradeció a su hija, "quien cumplirá tres años en tres días, y que ha llenado nuestras vidas de color. Te quiero más grande que el cielo [sic], mi niña (I love you bigger than the whole sky, my girl)".

La última frase hace referencia a la letra de la canción de Taylor Swift 'Bigger Than the Whole Sky (Más grande que el cielo entero)', la cual aparece en el 10° álbum de estudio de la artista Midnights (3am Edition).

Stone y Swift son amigas en la vida real, y se conocen desde la adolescencia. Existe la creencia, muy extendida, de que la canción de Swift 'When Emma falls in love (Cuando Emma se enamora)' trata sobre Stone.

Emma Stone aceptando el premio a mejor actriz (AFP via Getty Images)

En cuanto a 'Bigger Than the Whole Sky', muchos fans han especulado que trata sobre el duelo por la pérdida de un ser querido. Incluso se ha dicho que habla de un aborto espontáneo.

Stone se coronó como mejor actriz frente a las nominadas Lily Gladstone, Carey Mulligan, Sandra Hüller y Annette Bening.

En general, la ceremonia estuvo dominada por Oppenheimer: la película biográfica de Christopher Nolan ganó el premio a mejor película, mejor actor (Cillian Murphy), mejor director (Nolan), y mejor actor de reparto (Robert Downey Jr.), entre otros galardones.

El evento fue animado por el presentador de televisión Jimmy Kimmel. Al inicio de su monólogo de apertura Kimmel bromeó sobre los antecedentes de adicción Robert Downey Jr., lo que generó una incomodidad evidente en la estrella de Iron Man .

Otros momentos destacados de la noche fueron la interpretación en vivo de la canción 'I'm Just Ken' (parte de la banda sonora de Barbie), y el poderoso discurso de aceptación de Jonathan Glazer, director de Zona de interés.

Traducción de Sara Pignatiello