Reese Witherspoon aclaró una confusión común que existe sobre la comedia romántica de 2002 No me olvides.

La actriz interpreta a Melanie Carmichael, una mujer que debe aprender a reconciliar su identidad rural con su nueva vida cosmopolita, al tiempo que debe decidir entre dos intereses amorosos. El título original de la película, Sweet Home Alabama, está inspirado en la canción homónima de la banda Lynyrd Skynyrd.

El personaje de Witherspoon se compromete con el soltero más codiciado de Nueva York, Andrew Hennings (interpretado por la estrella de Anatomía según Grey Patrick Dempsey), pero su amor de la infancia y aún esposo, Jake Perry (interpretado por Josh Lucas, actor de American Psycho ), se rehúsa a divorciarse de ella.

La estrella de Legalmente rubia comentó que la gente suele confundir a su interés amoroso en la película con el actor de Interestelar Matthew McConaughey.

“Lo único que quisiera decir sobre No me olvides es que el actor que hace de mi esposo no es Matthew McConaughey. Sé que muchas personas creen que se trata de Matthew”, dijo Witherspoon a la revista People.

“Mathew siempre dice 'Todo el tiempo me abordan para preguntarme si aparezco en No me olvides, y no es así'. Yo le digo que lo sé perfectamente”.

Witherspoon ha participado en otras películas con McConaughey, incluyendo Sing 2 y El niño y el fugitivo .

“He hecho tres películas con Mattew, y No me olvides no es una de ellas”, insistió la actriz.

La semana pasada, Lucas relató una interacción con un fan que lo confundió con Matthew McConaughey.

El actor le dijo a People: “La anécdota más extraña que tengo es que una vez casi me peleo con un tipo porque me pidió un autógrafo pensando que era Matthew McConaughey, y yo me rehusé. Le dije: 'No soy Matthew McConaughey'”.

Witherspoon, Lucas y McConaughey dijeron que los fans suelen quedar confundidos con la película ( Getty Images )

El fan, sin embargo, no le creyó a Lucas, y le espetó al actor de Ford v Ferrari: “Eres un imbécil, McConaughey”.

Aunque McConaughey no aparece en No me olvides, sí protagonizó varias comedias románticas de los primeros años 2000, incluyendo Cómo perder a un hombre en 10 días y Amor y tesoro con Kate Hudson, Experta en bodas con Jennifer Lopez, y Soltero en casa con Sarah Jessica Parker.

Más adelante McConaughey obtuvo el premio Óscar a mejor actor por su papel en Dallas Buyer’s Club (2013). También dijo en su autobiografía, Greenlights, que había decidido dejar de participar en comedias románticas.

Traducción de Sara Pignatiello