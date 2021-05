Durante años, The Ellen DeGeneres Show fue una de las historias de mayor éxito de la televisión diurna.

El programa de entrevistas, presentado por la comediante y actriz Ellen DeGeneres, debutó el 8 de septiembre de 2003 y duró casi dos décadas, ganando 61 premios Emmy diurnos de 171 nominaciones asombrosas.

Sin embargo, en julio de 2020, la serie se vio sacudida por acusaciones de comportamiento tóxico en el lugar de trabajo, y Ellen se encontró en el centro de un escándalo que involucraba denuncias de acoso sexual y mala conducta por parte de los productores.

La propia reputación de DeGeneres se vio afectada por los informes, y la presentadora, que alguna vez fue famosa por su comportamiento afable, se enfrentó a críticas de todos lados, a pesar de no haber sido acusada de acoso en el set.

Hoy temprano (12 de mayo), se anunció que The Ellen DeGeneres Show llegará a su fin después de su temporada 19, programada para concluir en 2022.

Aunque los informes han asegurado que la decisión ha tardado años en tomarse, algunos han vinculado la decisión de detener el programa con la controversia del año pasado y la caída en los índices de audiencia que siguió.

En marzo, se informó que el programa había perdido más de un millón de espectadores en un año.

Aquí hay una breve línea de tiempo de las controversias que rodean The Ellen DeGeneres Show...

Diciembre de 2018: Perfil en elNew York Times

En 2018, el New York Times publicó un perfil de DeGeneres con el título "Ellen DeGeneres no es tan agradable como crees". En la entrevista, se le preguntó a la presentadora sobre los rumores de que su comportamiento en la vida real estaba en desacuerdo con su personalidad "agradable" frente a la cámara. "Eso me molesta, si alguien dice eso porque es una mentira absoluta", respondió.

“El primer día dije: 'Lo único que quiero es que todos aquí estén felices y orgullosos de donde trabajan, y si no, no trabajen aquí'. Nadie va a alzar la voz o no estar agradecido. Esa es la regla hasta el día de hoy".

Enero de 2019: Entrevista a Kevin Hart

En 2018, Kevin Hart iba a ser el anfitrión de los Premios de la Academia, pero renunció en medio de críticas por tuits homofóbicos y bromas que había hecho años antes. En enero de 2019, el comediante apareció en el programa de entrevistas de DeGeneres.

DeGeneres, una de las lesbianas de más alto perfil en los EE. UU., provocó una reacción violenta de algunos espectadores cuando pidió a los Oscar que volviera a contratar a Hart y aconsejó que ignorara los comentarios negativos en línea.

Leer más: Ellen DeGeneres vende “silenciosamente” su colección de arte de 10 mdd tras un verano turbulento

Octubre de 2019: Foto con George W Bush

El expresidente George W Bush fue fotografiado riendo con DeGeneres en el otoño de 2019, en un partido de la NFL entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers. Bush sigue siendo una figura controvertida, sobre todo entre los estadounidenses de izquierda, y DeGeneres fue reprendido por ser tan amistoso con un político cuya administración lanzó la guerra contra Irak y se consideró que apoyaba las políticas anti-LGBTQ.

La conductora abordó el escándalo en su programa de entrevistas y dijo: “Aquí está la cuestión: soy amiga de George Bush. De hecho, soy amiga de mucha gente que no comparte las mismas creencias que yo. Todos somos diferentes, y creo que nos hemos olvidado de que está bien que todos seamos diferentes”.

“Cuando digo: 'Sean amables los unos con los otros', no me refiero solo a las personas que piensan de la misma manera que ustedes”, continuó. "Me refiero a ser amable con todos". Sin embargo, sus comentarios no apaciguaron a muchos espectadores.

Noviembre de 2019: entrevista a Dakota Johnson

Una interacción entre DeGeneres y el actor Dakota Johnson se convirtió en un meme de Internet en 2019. La conversación, derivada de una entrevista en el programa, vio a DeGeneres preguntarle a Johnson sobre su fiesta de cumpleaños número 30, afirmando: "No fui invitada".

Johnson respondió con el ahora famoso comentario: “En realidad, no, esa no es la verdad, Ellen. Fuiste invitada". Continuó diciendo que DeGeneres había expresado su decepción por no haber sido invitada a su fiesta de cumpleaños anterior, por lo que se había asegurado de invitarla esta vez. "¡Ni siquiera sabía que yo te agradaba!" respondió Johnson. "Pero te invité y no viniste, así que...".

"¿Está seguro? ¿Cómo lo sabes? No lo creo", continuó DeGeneres, antes de que Johnson le dijera que "pregúntele a todo el mundo... Pregúntele a Jonathan, el productor". El clip inusualmente combativo se volvió viral en las redes sociales.

Abril de 2020: incertidumbre pandémica

En abril del año pasado, durante las primeras etapas de la pandemia Covid-19, DeGeneres compartió un video de YouTube en el que bromeó sobre estar aburrida durante la cuarentena, comparando la experiencia con estar encarcelada. La broma fue acusada de sordera por parte de los espectadores; un tweet que contenía el video fue eliminado de la cuenta oficial del programa y el video se hizo "privado".

Un informe en Variety publicado ese mismo mes afirmaba que los empleados de The Ellen DeGeneres Show estaban preocupados porque no habían sido informados sobre su futuro, incluido si seguirían o no cobrando. El informe también alegaba que se había contratado a trabajadores no sindicalizados para producir a Ellen de forma remota desde su casa. Según el informe de Variety, la productora inicialmente culpó de la incertidumbre al "caos" resultante de la pandemia.

Julio de 2020: acusaciones tóxicas en el lugar de trabajo

El 16 de julio, BuzzFeed publicó una historia en la que exempleados de The Ellen DeGeneres Show (y un empleado actual) acusaron al programa de tener un ambiente laboral tóxico de “racismo, miedo e intimidación”.

Quince días después se publicó otra historia de Buzzfeed, que contenía afirmaciones de los empleados de Ellen de que "la oficina es un lugar donde el acoso sexual y la mala conducta por parte de los principales productores ejecutivos son rampantes".

Otras afirmaciones sobre la serie, y acusaciones no verificadas sobre la conducta personal de DeGeneres, salieron a la luz durante julio y agosto, incluida la afirmación de que DeGeneres no permitía que el personal "la mirara a los ojos" (un rumor que la presentadora negó).

Warner Bros inició una investigación sobre la serie luego de las acusaciones, diciendo en un comunicado: "Aunque no todas las acusaciones fueron corroboradas, estamos decepcionados de que los hallazgos principales de la investigación indicaran algunas deficiencias relacionadas con el día a día del programa. Hemos identificado varios cambios de personal, junto con las medidas adecuadas para abordar los problemas que se han planteado". DeGeneres se disculpó con el expersonal después de que se publicaran los hallazgos de la investigación.

Septiembre de 2020: DeGeneres aborda las acusaciones al aire a medida que regresa la serie.

Cuando la serie regresó de su pausa de verano, DeGeneres usó el primer episodio para abordar las afirmaciones de "lugar de trabajo tóxico" directamente. Comenzó su monólogo bromeando: “Vaya, bienvenido a la temporada 18 de The Ellen DeGeneres Show. Si estás mirando porque me amas, gracias. Si estás mirando porque no me amas, bienvenido. ¿Cómo estuvo el verano de todos? ¿Bien? El mío fue genial. Súper fabuloso".

Ella continuó: “Aprendí que aquí sucedieron cosas que nunca debieron haber sucedido. Me lo tomo muy en serio y quiero decir que lo siento mucho por las personas afectadas”.

Afirmando que The Ellen DeGeneres Show había entrado en un “nuevo capítulo”, dijo: “Sé que estoy en una posición de privilegio y poder, me doy cuenta de que eso conlleva responsabilidad, y asumo la responsabilidad de lo que sucede en mi show".

Octubre de 2020: El programa sufre un descenso de audiencia.

En octubre del año pasado, se reveló que la audiencia de The Ellen DeGeneres Show había sufrido un serio impacto después de la controversia, y más de un tercio de la audiencia del programa supuestamente lo dejó.

Esto fue seguido varias semanas después por informes no verificados de que la serie estaba luchando por atraer invitados de alto perfil a raíz del escándalo.

Mayo de 2021: DeGeneres anuncia que la serie va a terminar

El 12 de mayo, The Hollywood Reporter escribió que The Ellen DeGeneres Show terminará después de su próxima temporada 19, que se emitirá en 2022.

La presentadora le dijo al medio: "Cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente, y por muy bueno que sea este programa y tan divertido como es, ya no es un desafío".

DeGeneres le dijo a The Hollywood Reporter que las acusaciones de toxicidad en el lugar de trabajo y mala conducta personal la habían hecho querer abandonar el programa anteriormente, y que formaron parte de un "tsunami" de malas noticias que la afectó el año pasado, que también incluyó un robo en su casa y la muerte de cuatro de sus animales.

“Cuando empezó, con ese estúpido 'alguien no podía mirarme a los ojos' o lo que fuera primero, es como la cresta de una ola”, dijo. “Cómo, 'esto no va a ser una ola tan grande'. Y luego siguió haciéndose más y más grande hasta que se salió de control. Y realmente, honestamente, sentí que 'no me merezco esto'. No necesito esto. Yo sé quién soy. Soy buena persona”.

DeGeneres discutirá la conclusión del programa con Oprah Winfrey en un episodio de Ellen que se transmitirá el 13 de mayo.