El show de Ellen DeGeneres está próximo a culminar su emisión, anunció la presentadora.

Ellen DeGeneres le dijo a The Hollywood Reporter que la decimonovena temporada del programa será la última. Actualmente se encuentra en su decimoctava entrega, lo que significa que se espera que el programa concluya en 2022.

"Cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente, y por muy bueno que sea este programa y tan divertido como es, ya no es un desafío", dijo al portal, que publicó el anuncio el miércoles.

DeGeneres hablará más sobre su colaboración con Oprah Winfrey en un episodio especial de su programa el 13 de mayo. Según The Hollywood Reporter, se cree que la decisión de DeGeneres ha tardado varios años en hacerse.

Según los informes, los empleados del programa fueron informados de la decisión el martes (11 de mayo).

El show de Ellen DeGeneres fue objeto de una investigación el año pasado por acusaciones de un ambiente de trabajo tóxico. Numerosos miembros del personal, empleados y exempleados del programa, hicieron acusaciones de conducta sexual inapropiada, racismo e intimidación. DeGeneres también estuvo en el centro de acusaciones no verificadas sobre su comportamiento fuera de cámara, desde exigir que la gente no la mire a los ojos, hasta tener una personalidad de la vida real que parecía chocar con su personaje en la cámara.

DeGeneres reveló a The Hollywood Reporter que las afirmaciones le habían hecho querer abandonar el programa y que eran parte de un "tsunami" de malas noticias que la afectó el año pasado, incluido un robo en casa y la muerte de cuatro de sus mascotas.

“Cuando empezó, con ese estúpido ‘alguien no podía mirarme a los ojos’ o lo que fuera lo primero, es como la cresta de una ola”, explicó. “Como, ‘Esto no va a ser una ola tan grande’. Y luego sigue haciéndose más y más grande hasta que se salió de control. Y realmente, honestamente, sentí que ‘no me merezco esto’. No necesito esto. Yo sé quién soy. Soy buena persona’".

DeGeneres agregó que entendía si la gente creía que había algo de verdad en las acusaciones.

"Por supuesto que van a creer esto porque no lo estoy abordando porque me dijeron que no lo hiciera y puedes imaginar cómo se sintió", continuó. “Y es mucho para estar a la altura. Empecé a decir ‘sean amables los unos con los otros’ porque realmente creo que las personas deberían ser amables entre sí y, por lo tanto, fue fácil hacer clickbait para decir: ‘Oh, la dama ser amable no es tan amable’. … Soy amable, también soy mujer y soy jefa”.

En septiembre pasado, luego de meses de titulares negativos, DeGeneres abordó el escándalo que se estaba gestando durante el primer episodio de la temporada 18 de su programa. Ella le dijo a su audiencia que una investigación había revelado "cosas que sucedieron" en el set "que nunca deberían haber sucedido" y prometió arreglar los problemas detrás de escena del programa.

"Sé que estoy en una posición de privilegio y poder y me doy cuenta de que eso conlleva la responsabilidad, y asumo la responsabilidad de lo que sucede en mi programa", dijo.

En marzo, se informó que el programa había perdido más de un millón de espectadores en un año, mientras que informes no verificados afirmaron que el programa estaba luchando para contratar invitados de alto perfil a raíz del escándalo.