Cómo Ellen DeGeneres y su amado programa de entrevistas se derrumbaron

adie sabe con certeza si cambiamos o Ellen DeGeneres lo hizo. En la pantalla, al menos, la reina estadounidense de las sutilezas de la televisión diurna se mantuvo constante. Desde el debut de su programa de entrevistas homónimo en 2003, ha sido linda, campechana y decididamente inofensiva. Acudieron en masa a su sofá porque sabían que no se les haría pasar un mal rato. Su personaje cómico siempre ha sido ligero y observacional, sin grietas de angustia u hostilidad cómica. Y, sin embargo, de alguna manera, en los últimos dos años, se convirtió en una de las celebridades más controvertidas de Estados Unidos.

La noticia de que DeGeneres está terminando su programa de entrevistas después de 19 temporadas, que llegó solo meses después de una investigación sobre las acusaciones de toxicidad detrás de escena, no fue una sorpresa. El comediante y personalidad de la televisión había estado sopesando públicamente su final durante años. Pero es lamentable que haya llegado a un final así, con la reputación de DeGeneres mucho más desordenada de lo que fue antes, y la estrella admitiendo que fue enviada a un “tsunami” de dolor y tristeza a medida que aumentaban las acusaciones en su contra.

“Cuando empezó, con ese estúpido, alguien no podía mirarme a los ojos, o lo que fuera lo primero, es como la cresta de una ola”, le dijo a The Hollywood Reporter . “Como, esto no va a ser una ola tan grande. Y luego sigue haciéndose más y más grande hasta que se salió de control. Y realmente, honestamente, sentí que no me merezco esto. No necesito esto. Yo sé quién soy. Soy buena persona”.

Como si fuera maldecida por una bruja vengativa en algún momento de 2019, DeGeneres ha sido seguida por problemas profesionales tras problemas profesionales en los últimos años. Hoy, ella existe casi como un conducto para nuestras frustraciones colectivas con el mundo, o un lienzo sobre el cual podemos expresar nuestro deseo de justicia kármica. Donde una vez su abyecta amabilidad fue vista como algo bueno, ahora es su mayor enemigo, percibido como una ilusión astuta que enmascara la vagancia y el elitismo de las celebridades.

DeGeneres, por supuesto, no es un villano real o un cerebro de maldad cobarde. En el gran esquema de las cosas, sus supuestos delitos han sido menores. Ha sido acusada de ser mala con el personal del restaurante y obsesionarse con las propinas, pedirle a la gente que no la mire directamente y apartar la mirada de la pelota mientras supuestamente ocurría una conducta sexual inapropiada e intimidación en su set. Todos parecen chocar con una personalidad televisiva compuesta de compasión, alegría y llamados a la bondad. Sus posturas morales también han sido consistentemente equivocadas últimamente, pero tampoco es sorprendente para una celebridad increíblemente rica que se ha enfrentado exclusivamente a otras celebridades adineradas durante los últimos 25 años. Aún así, parece que hemos decidido colectivamente que ella es malvada.

Lo interesante de DeGeneres es que ha tratado de ser la persona menos objetable de Estados Unidos desde los primeros días de su fama. Nunca ha funcionado del todo de esa manera. A mediados de la década de 1980, encontró una fama menor como comediante después de realizar un set en el programa de entrevistas estadounidense de Johnny Carson, donde bromeaba sobre las pulgas. Posteriormente, siguió más trabajo de actuación ocasional y de pie, con DeGeneres uno de los benefactores más exitosos de un auge en las comedias de situación impulsadas por comediantes lanzadas a raíz de Seinfeld. Ellen , su vehículo estrella del mismo nombre, era tan agradable e inofensiva como su protagonista. Incluso tuvo una breve aventura con el estrellato cinematográfico, interpretando a una soltera solitaria que se casa con un psicópata en la comedia romántica totalmente a la deriva (y, en retrospectiva, titulada hilarantemente) Mr Wrong.

Mr Wrong fracasó, potencialmente porque no pudo sobrevivir a las especulaciones sobre la sexualidad de DeGeneres. A lo largo de la década de 1990, se asumió ampliamente que DeGeneres era gay, pero ella se había mostrado reacia a confirmarlo o negarlo públicamente. En 1997, cuando eligió salir del clóset como lesbiana en la portada de la revista Time (“Sí, soy gay”, decía la línea de portada), DeGeneres se lanzaba a lo aterrador y desconocido. Una mujer de su nivel de fama general, y mucho menos la estrella de su propia comedia de situación totalmente estadounidense, no había hecho nada parecido. Coincidiendo con su propia franqueza, su personaje de la comedia Ellen Morgan también se declaró gay. De un solo golpe, Estados Unidos tuvo su primera protagonista lesbiana y el primer protagonista gay de una serie de televisión. "Nunca quise ser la actriz lesbiana", dijo DeGeneres a CNN. “Nunca quise ser el portavoz de la comunidad gay. Siempre. Lo hice por mi propia verdad".

La reacción fue inmensa. A pesar del apoyo de muchos, DeGeneres se vio obligada a enfrentarse a una audiencia de fanáticos en el programa de entrevistas diurno de Oprah Winfrey y explicar su sexualidad. Las empresas sacaron sus anuncios de su comedia de situación, y el reverendo Jerry Falwell la apodó "Ellen Degenerate". Su comedia duró solo una temporada más una vez que su alter ego en pantalla comenzó a salir con mujeres regularmente, y DeGeneres se retiró del ojo público.

"Durante mucho tiempo, hubo mucho miedo de que [mi hecho de ser gay] iba a influir en las opiniones de la gente sobre mí y, por lo tanto, nunca tuve la confianza que debería haber tenido", dijo DeGeneres a USA Today en 2018. “Siempre que cargues con la vergüenza, no es posible que seas una persona segura de sí misma. Me tomó un tiempo deshacerme de ese juicio y los ataques que sentí. La depresión corroe tu confianza y te pierdes en eso, y olvidas que eres suficiente tal como eres".

Cualquiera que sea su reputación hoy, el estatus de DeGeneres como pionera de la visibilidad queer nunca le será quitado. DeGeneres resistió ataques sostenidos debido a su sexualidad para que otros pudieran hacer las cosas más fácilmente a su paso. Sin DeGeneres, no habría existido Will & Grace o Queer Eye, ni ningún personaje queer escrito con matices y cuidado en la televisión convencional. Demonios, es discutible si los derechos LGBT + en los Estados Unidos estarían cerca de lo que son hoy si DeGeneres no hubiera abierto la proverbial puerta del armario de una manera tan significativa.

Su programa de entrevistas, que se lanzó después de unos tres años en los que estuvo fuera del centro de atención, solo envalentonó su importancia como figura cultural. DeGeneres y la televisión diurna eran una pareja perfecta. Podía ser encantadora y alegre con las celebridades, emocional cuando necesitaba serlo, amigable con la gente común. Bailaba, parecía con los pies en la tierra y le encantaba destacar a los niños con talento sobrenatural y el trabajo de caridad. En 2013, fue nombrada "Mujer más simpática de Hollywood" en una encuesta de iHeartRadio. Cuando se casó con la actriz Portia de Rossi, solía hablar con su audiencia sobre su relación, normalizando el amor queer por una cantidad no insignificante de espectadores que de otro modo serían de derecha en su política. Barack y Michelle Obama viajaban regularmente a su sofá.

Sin embargo, con el paso del tiempo, esas mismas políticas que parecían, y que a menudo eran, progresistas hace una década, han ido cada vez más fuera de sintonía. Fue DeGeneres quien proporcionó una plataforma para que Kevin Hart dijera lo siento, no lo siento, por bromear sobre romper una casa de muñecas sobre la cabeza de su hipotético hijo gay; DeGeneres describió casualmente a los críticos de Hart como "trolls". Ella realizó actos similares de limpieza de imagen para estrellas como Justin Bieber y Matt Damon, quienes se subieron al set de Ellen para parecer vagamente arrepentidos luego de escándalos menores.

El estribillo regular de DeGeneres de "sé amable" de manera similar comenzó a parecer falso, y circularon rumores de que en realidad era secretamente desagradable fuera de cámara. Se volvieron tan prolíficos que The New York Times incluso le preguntó sobre ellos en 2018. "Es una mentira absoluta", insistió. “El primer día [de mi programa de entrevistas] dije: Lo único que quiero es que todos aquí estén felices y orgullosos de donde trabajan, y si no, no trabajen aquí. Nadie va a alzar la voz o no estar agradecido. Esa es la regla hasta el día de hoy". Aún así, cuando Dakota Johnson confrontó a DeGeneres al aire en 2019 por no responder a una invitación a su fiesta de cumpleaños, después de que DeGeneres afirmó repetidamente que no había recibido una invitación, las redes sociales celebraron el huevo metafórico en su rostro. Más aún cuando se descubrió que DeGeneres había pasado el fin de semana de la fiesta de Johnson viendo fútbol americano con George W. Bush. Las fotos de los paparazzi de la pareja charlando alegremente entre sí provocaron ira. DeGeneres insistió en que sus críticos eran el problema.

"Soy amiga de George Bush”, declaró en su programa días después. “De hecho, soy amigo de mucha gente que no comparte las mismas creencias que yo. Todos somos diferentes, y creo que nos hemos olvidado de que está bien que todos seamos diferentes. El hecho de que no esté de acuerdo con alguien en todo no significa que no voy a ser su amigo. Sé amable con todos".

La súplica de DeGeneres resonó en muchos de sus contemporáneos, con las igualmente ricas y famosas Reese Witherspoon y Piers Morgan prestando su apoyo en las redes sociales. Pero fue un mensaje en desacuerdo con las opiniones de muchos, que se lanzaron a sus menciones en Twitter para decirle lo equivocada que estaba. A partir de ahí, surgió una afluencia de prensa negativa. Un hilo de Twitter, que ofrecía una donación de $ 2 a un refugio para personas sin hogar en Los Ángeles por cada historia "mezquina" sobre el comportamiento fuera de la pantalla de DeGeneres, se volvió viral. Mientras el coronavirus mataba a miles, bromeó diciendo que se sentía como si estuviera "en la cárcel" mientras estaba atrapada en su casa en su mansión. Ella tuiteó y luego borró un mensaje desconcertante sobre Black Lives Matter (“Para que las cosas cambien, las cosas deben cambiar”, declaró). Los informes afirmaron que había contratado a un equipo no sindicalizado para filmar su programa en cuarentena mientras su personal no sabía nada sobre el estado de sus trabajos. Luego, el estudio detrás de su programa comenzó a investigar acusaciones de conducta sexual inapropiada, racismo e intimidación en el set (la propia DeGeneres no estuvo implicada).

DeGeneres asumió "toda la responsabilidad" de pasar por alto lo que supuestamente estaba sucediendo en su lugar de trabajo, pero también utilizó una declaración para amonestar a las personas que "hablaban en [su] nombre". En la misma semana, De Rossi lanzó una campaña de Instagram pidiendo a los fanáticos que “apoyaran” a su esposa, y pareció culpar a los “bots” por las bromas, memes y acusaciones sobre DeGeneres que envolvían a Twitter. Fue una decisión extraña, lo que sugiere que a pesar de todas las críticas, la propia DeGeneres aún no había reconocido dónde podría haberse equivocado.

En su nueva entrevista con The Hollywood Reporter , en la que anunció el final de su programa, DeGeneres todavía parecía cambiar entre la culpa por cómo todo salió mal y la molestia de que la hubieran convertido en un objetivo. “Todos los días no soy súper sonriente, pero mi intención nunca es lastimar a nadie”, explicó. Es absolutamente cierto, pero también malinterpretó un poco por qué las tornas se volvieron contra ella tan rápidamente y por qué tantos se sintieron traicionados por ella. Con suerte, para cuando su programa termine en el verano de 2022, la perspectiva de DeGeneres será más clara. Nunca debería haber sido tan difícil ser tan amable.