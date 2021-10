Dolly Parton se sinceró sobre sus diversos tatuajes y reveló la razón principal detrás de la mayor parte de su tinta corporal color "pastel".

La cantante de Jolene, de 75 años, habló sobre sus tatuajes durante una entrevista con W Magazine, donde comenzó revelando que tiene un par de mariposas tatuadas en su cuerpo debido a su amor de toda la vida por los insectos.

“Las mariposas no pican, no muerden y son tan hermosas”, dijo Parton, y agregó: “Y me relacioné con ellas con mi propia personalidad. Las reclamé como mi pequeño símbolo.

"Tengo algunos pequeños tatuajes aquí y allá".

Sin embargo, según Parton, se hizo la mayoría de sus tatuajes por una razón práctica, ya que explicó que a menudo usa los diseños permanentes para cubrir alguna cicatriz.

“La mayoría de mis tatuajes vinieron porque soy muy justa y tengo una tendencia a que me salgan cicatrices cuando me corto”, señaló. “Me he sometido a cirugías por diferentes cosas, y si las cicatrices no sanan correctamente, solo tengo que ponerme tatuajes para maquillar la cicatriz".

La leyenda de la música country detalló, sin embargo, que sus tatuajes no son la típica tinta negra, ya que los suyos son "pastel".

“No tengo tatuajes realmente pesados y oscuros. Los míos son todos pastel. ¡Y tengo más de uno!", abundó.

Si bien Parton no compartió la ubicación de los tatuajes, esta no es la primera vez que confirma la existencia de ellos en su cuerpo, como le dijo anteriormente a People: “Tengo algunos tatuajes, eso es cierto. Pero son de buen gusto. No soy una chica tatuada".

En ese momento, la cantante también reconoció la razón detrás de la mayoría de sus tatuajes, y le dijo al medio que sus diseños son "bonitos" e "ingeniosos" y "por lo general comienzan para cubrir una cicatriz, no para hacer una gran declaración".

"Cintas, lazos y mariposas son las cosas que tengo", continuó, antes de revelar que uno de sus tatuajes es una pequeña colmena que había entintado sobre una muesca y una cicatriz en el costado causada por un tubo de alimentación cuando estaba "muy mal".

“Tenía una pequeña colmena tatuada encima, una pequeña colmena amarilla y marrón con una diminuta abejita en la parte superior de la colmena. La boca es ese pequeño sumidero”, reveló.

Sin embargo, en ese momento, también confirmó que no tiene un tatuaje para su esposo Carl Dean, ya que está "tatuado en [su] corazón".

Si bien Parton no ha rendido homenaje a su esposo durante 54 años con un diseño permanente en su cuerpo, le dijo a la revista W que se enamoró instantáneamente de Dean al conocerlo en su primer día en Nashville en 1964. Asimismo, dijo que no escuchó a la gente cuando la instaron a no casarse con él porque sería malo para su carrera.