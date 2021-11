El comediante Dave Chappelle hizo una visita sorpresa a su antigua escuela en Washington DC el martes (23 de noviembre), donde se enfrentó a las críticas de los estudiantes actuales.

La Escuela de Artes Duke Ellington había pospuesto su aparición planeada en una recaudación de fondos por amenazas de una manifestación por parte de los estudiantes, luego de los controvertidos comentarios de Chappelle sobre la comunidad trans en su especial de Netflix The Closer.

Sin embargo, según un informe publicado en Politico, la aparición de Chappelle terminó llevándose a cabo y contó con la asistencia de 580 estudiantes.

Durante una sesión de preguntas y respuestas, según los informes, un estudiante se acercó al micrófono y calificó a Chappelle de “intolerante” y agregó: “Tengo 16 años y creo que eres infantil, lo manejaste como un niño”.

Según los estudiantes, Chappelle respondió: “Amigo mío, con el debido respeto, no creo que pudieras tomar ni una de las decisiones que tengo que tomar en un día cualquiera”.

En respuesta a otra pregunta engañosa, Chappelle según le dijo a la audiencia: “Soy mejor que cualquier instrumentista, artista, no importa el arte en que se desempeñen en esta escuela, en estos momentos, soy mejor que todos ustedes. Estoy seguro de que eso cambiará. Estoy seguro de que pronto se convertirán en nombres familiares”.

Los estudiantes afirmaron que uno de sus compañeros le gritó: “Tu comedia mata”, a lo que Chappelle respondió: “Y todos los días matan a negros”.

Un padre de un niño en la escuela le dijo a Politico: “Como padre, tengo que decir que tengo un problema real... Él hablaba muy en serio y usó la palabra n-word durante la conferencia. ¿Qué tipo de juicio demuestra la escuela al permitir eso?”

Dave Chappelle en el especial ‘The Closer’ (Mathieu Bitton/Netflix)

El portavoz de Chappelle dijo: “Se quejan de que él habló y dijo la n-word. Si bien, Dave atrajo atención a la escuela”.

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Chappelle para obtener comentarios adicionales.

El comediante ha sido un gran partidario de la escuela a lo largo de los años, con una donación de US$100.000 y de uno de sus premios Emmy en 2017.

Un portavoz de la escuela Duke Ellington dijo: “Durante la conversación con los estudiantes y el personal, Chappelle invitó en específico a las voces en descontento a hacer preguntas, sin embargo, como resultado, los partidarios de Chappelle se convirtieron en la mayoría silenciosa.

“Varios estudiantes se acercaron a nuestro director después de la asamblea y se sintieron decepcionados porque no pudieron expresar su apoyo a Chappelle en este foro”.

El evento no fue del todo amargo. Chappelle se pronunció en apoyo de los estudiantes que han recibido amenazas de muerte desde que protestaron contra él. “Todo su tono cambió”, dijo uno de los estudiantes. “Él dijo, ‘Esta es mi familia y lo sepan o no, amo a estos niños… No quiero escuchar sobre amenazas a estos niños. Estos niños no se lo merecen’”.

“Fue muy amable”, continuó el estudiante. “Si [solo] él [hubiera] actuado de esa manera durante todo el tiempo… No había ninguna razón para ser tan malo con nosotros. Solo se burlaba contra nosotros, los niños”.

En su especial de comedia, Chappelle se declaró a sí mismo “parte del equipo TERF” (feminista radical trans excluyente) e hizo una serie de bromas que muchos han considerado “transfóbicas”.

En un video publicado en Instagram, Chappelle luego abordó las críticas y retomo su postura: “Para la comunidad trans, estoy más que dispuesto a brindarles una audiencia, pero ustedes no me convocarán. No me someto a las exigencias de nadie”.

Continuó con decir: “Y si quieren reunirse conmigo, estoy más que dispuesto a hacerlo, pero tengo algunas condiciones. En primer lugar, no pueden venir si no han visto mi especial de principio a fin. Deben venir al lugar que yo elija en el momento que yo elija y, en tercer lugar, deben admitir que Hannah Gadsby no es graciosa”.

El comentario dirigido a Gadsby es una respuesta a las críticas recientes de la comediante a Chappelle y Netflix por emitir el especial, que ella etiquetó como “discurso de odio”.