Dave Chappelle respondió a su antigua escuela al posponer su aparición planificada en una recaudación de fondos debido a amenazas de la salida de estudiantes durante el show.

The Duke Ellington School of the Arts en Georgetown dijo que los estudiantes se sentían incómodos con los comentarios de Chappelle sobre las personas trans en su especial de Netflix, The Closer. La recaudación de fondos estaba programada para el 23 de noviembre, pero ahora se trasladó al 22 de abril del próximo año.

El dinero recaudado se habría destinado a un nuevo teatro que lleva el nombre de Chappelle.

Sin darle importancia a la situación en un espectáculo reciente en Indianápolis, Chappelle declaró que "ni siquiera puede recaudar dinero para los niños".

Según The Indianapolis Star, agregó: "Cancelan cosas que ni siquiera quería hacer".

La escuela había planeado cancelar la recaudación de fondos, pero el comediante ha sido un gran partidario de la escuela a lo largo de los años, al donar US$100.000 y otorgarle uno de sus premios Emmy en 2017.

En una declaración en su sitio web, la escuela escribió: “Como institución de aprendizaje que promueve la inclusión, la diversidad, la equidad y la pertenencia, nos preocupamos mucho por proteger el bienestar y la dignidad de cada miembro de nuestro cuerpo estudiantil, facultad y comunidad.

"También creemos que seguir adelante con el evento, programado de forma original para el 23 de noviembre de 2021, sin abordar primero las preguntas y preocupaciones de los miembros de la comunidad de Ellington, sería una oportunidad perdida para un momento de aprendizaje".

En su especial de comedia, Chappelle se declaró a sí mismo "equipo TERF" (que significa feminista radical transexcluyente) e hizo una serie de bromas que muchos consideraron "transfóbicas".

En un vídeo publicado en Instagram, Chappelle abordó las críticas y se aferró a su postura: “Para la comunidad trans, estoy más que dispuesto a brindarles una audiencia, pero ustedes no me convocarán. No me someto a las demandas de nadie".

Continuó: “Y si quieren reunirse conmigo, estoy más que dispuesto a hacerlo, pero tengo algunas condiciones. En primer lugar, no pueden venir si no han visto mi especial de principio a fin. Deben venir al lugar que yo elija en el momento que yo elija y, en tercer lugar, deben admitir que Hannah Gadsby no es graciosa".

El comentario dirigido a Gadsby es una respuesta a las recientes críticas de la comediante a Chappelle y Netflix por emitir el especial que ella etiquetó como "discurso de odio".