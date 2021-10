Coldplay tendrá una residencia de una semana en el programa de James Corden

Coldplay completará una residencia de una semana en The Late Late Show con James Corden.

El grupo también dio a conocer al resto de sus colaboradores para el próximo álbum, Music Of The Spheres, revelando que Selena Gomez aparecerá en una pista, "Let Somebody Go".

Otros colaboradores del álbum incluirán a BTS, We Are King y Jacob Collier.

La residencia musical de una semana en The Late Late Show de CBS comenzará el lunes 18 de octubre y se extenderá hasta el jueves 21 de octubre, el día antes del lanzamiento del nuevo álbum de Coldplay.

La residencia también incluirá el debut televisivo en vivo de “Let Somebody Go” con Gomez, así como una actuación especial con We Are King y Jacob Collier.

La semana pasada, Coldplay también anunció los detalles de un programa especial de lanzamiento del álbum Music Of The Spheres en Londres este mes.

La banda celebrará el lanzamiento de su próximo álbum con una actuación en el Shepherd's Bush Empire de Londres el 12 de octubre.

Los fans del Reino Unido que hayan reservado el álbum en la tienda oficial de Coldplay en el Reino Unido antes de las 11:59 pm del 4 de octubre, tendrán acceso exclusivo a la venta de entradas. Puedes comprar entradas aquí.

La venta general de entradas para el evento comienza el 7 de octubre a las 9:30 horas y finaliza el 12 de octubre a las 18:00 horas.

La banda también anunció que todas las ganancias del evento se destinarán a la organización benéfica ambiental Client Earth.

El mes pasado, Coldplay se asoció con la banda de chicos de Corea del Sur BTS para la nueva canción "My Universe", que incluye letras en inglés y coreano.