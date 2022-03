12 actores que admitieron odiar las películas de otros actores

Cuando Sam Elliott, el septuagenario vaquero bigotudo, atacó recientemente el drama del oeste de Jane Campion, The Power of the Dog, al que calificó como un “pedazo de m****a”, sus comentarios impactaron en Hollywood.

No fue solo el hecho de que Elliott fuera inusualmente contundente en sus críticas, sino que generalmente se puede confiar en que los actores cumplan con un código de honor que abarca toda la industria cuando se trata de criticar el trabajo de otras personas.

John Krasinski, de A Quiet Place, resumió muy bien la actitud que predomina en el sector en una entrevista del 2019 con The New York Times , en la que recordó un momento en el que cometió el error de decirle al director Paul Thomas Anderson que una película que había visto recientemente “no era buena”.

Anderson llevó a Krasinski a un lado y lo reprendió cortésmente. “No digas eso”, le aconsejó. “No digas que no es una buena película. Si no era para ti, está bien, pero en nuestra industria, tenemos que apoyarnos unos a otros”.

Aún así, siempre ha habido algunos personajes despreocupados que deciden romper filas y decirnos lo que realmente opinan. A continuación presentamos 12 ocasiones en las que un actor le ha dado con todo a una película:

Orson Welles sobre Rear Window: “Una de las peores películas que he visto”

En 1983, el director y estrella de Citizen Kane, Orson Welles, grabó una serie de sinceras conversaciones con su amigo el director Henry Jaglom. Planeaba usar las cintas para escribir su autobiografía, pero, trágicamente, Welles murió de un ataque al corazón pocos días después de su último encuentro. Sus francas opiniones finalmente surgieron en el libro del 2013 de Jaglom My Lunches with Orson, que reveló la pobre opinión que tenía Welles sobre estrellas como el “estúpido” Laurence Olivier y el “odioso” Spencer Tracy. Reservaba una ira particular para la cinta Rear Window de Alfred Hitchcock. “Vi una de las peores películas que he visto la otra noche”, comentó Welles sobre el clásico de 1954. “Total insensibilidad sobre lo que podría ser una historia sobre voyeurismo. Te diré lo que es asombroso. Descubrir que Jimmy Stewart puede ser un mal actor... Incluso Grace Kelly es mejor que Jimmy, que sobreactúa”.

Alec Guinness sobre Star Wars: “Banalidades infantiles de segunda mano”

Cuando el estimado actor shakesperiano Alec Guinness se vio a sí mismo por primera vez como Obi-Wan Kenobi en Star Wars, pensó que la película “tenía cierta frescura, también cierto sentido de bondad moral y diversión”. Sin embargo, con el paso de los años, comenzó a incomodarse por la obsesión de sus fans. En sus memorias de 1999, A Positively Final Appearance, Guinness recuerda una de sus interacciónes, junto con su fulminante evaluación de la película en sí. “La primera cosa desagradable apareció en San Francisco, cuando un chico de 12 años de rostro dulce me dijo con orgullo que había visto Star Wars más de 100 veces”, escribió Guinness. “Su elegante madre asintió con aprobación. Al ver al chico a los ojos, me pareció detectar pequeños destellos de locura formándose, y supuse que algún día explotarían. ‘Me encantaría que hicieras algo por mí’, le dije. ‘Lo que sea, lo que sea’, respondió el niño con entusiasmo. ‘No te va a gustar lo que te voy a pedir que hagas’. ‘Lo que sea, señor, lo que sea’. ‘Bueno, ¿crees que podrías prometer no volver a ver Star Wars otra vez?’. Comenzó a llorar. Su madre se alzó a una altura inmensa. ‘¿Qué cosa tan terrible para decirle a un niño!’, exclamó, y se llevó al chico a rastras. Tal vez tenía razón, pero solo espero que el muchacho, ahora en sus treinta, no esté viviendo en un mundo fantástico de banalidades infantiles de segunda mano”.

Tallulah Bankhead sobre All About Eve: “Le arrancaré todos los pelos del bigote”

La actriz de teatro y cine Tallulah Bankhead es quizás mejor recordada hoy en día como la inspiración para la Cruella De Vil de Disney, pero se rumora que es otro personaje que se basó en ella lo que provocó una famosa disputa: la anciana estrella de Broadway de All About Eve, Margo Channing. Bankhead estaba compitiendo paraa interpretar el papel en el aclamado drama de 1950, pero finalmente se lo quedó Bette Davis. Por si no fuera lo suficientemente malo, Bankhead estaba convencida de que Davis le había copiado el peinado, la voz y sus gestos exagerados. Un invitado en el programa de radio de la NBC de Bankhead, The Big Show, le preguntó en una ocasión si alguna vez había visto All About Eve, a lo que respondió: “Cada mañana cuando me lavo los dientes”. Sobre Davis, agregó: “Cariño, espera a que ponga mis manos sobre esa mujer. Le arrancaré cada pelo de su bigote”, y bromeó: “Si alguna vez hacen una película llamada All About Me, la interpretaré yo misma”.

Robert Duvall sobre El resplandor y La naranja mecánica: “Actuaciones terribles”

A Clockwork Orange, de Stanley Kubrick, no impresionó a todos (Warner Bros)

En 2010, Robert Duvall, de Apocalypse Now, avivó una edición de la mesa redonda de actores de The Hollywood Reporter arrojando una bomba sobre la vaca sagrada Stanley Kubrick. “Para mí, el gran Stanley Kubrick era el enemigo de los actores”, afirmó, argumentando que su minucioso proceso hacía imposible que los actores hicieran su trabajo. “Puedo señalar películas que ha hecho, las peores actuaciones que he visto en películas: The Shining, A Clockwork Orange. Actuaciones terribles. Tal vez sean grandes películas, pero son terribles actuaciones. ¿Cómo diferencía entre la primera toma y la septuagésima toma? Quiero decir, ¿de qué se trata eso?”.

Michael Caine sobre Jaws: The Revenge: “A todas luces es terrible”

El tesoro nacional Caine nunca ha tenido reparos en revelar que aceptó ciertos trabajos simplemente por el dinero, sobre lo que una vez comentó: “Antes que nada, elijo grandes papeles, y si no llega ninguno así, escojo los mediocres, y si no llegan, escojo los que pagan la renta”. Ese fue definitivamente el caso cuando Caine apareció en la película de 1987 Jaws: The Revenge, la cuarta entrega de la franquicia del tiburón asesino. “Nunca la he visto pero a todas luces es terrible”, señaló Caine. “Sin embargo, he visto la casa que construyó y es fabulosa”.

Sean Penn sobre Con Air: “Nic Cage ya no es actor”

A finales de los 90, el futuro corresponsal de guerra Sean Penn se ofendió con su ex coprotagonista de Racing with the Moon Nicolas Cage, quien Penn sentía que estaba malbaratando su talento al protagonizar tantas películas de acción de gran presupuesto. “Nic Cage ya no es un actor. Es más bien un intérprete”, aseguró Penn, y muchos pensaron que se refería a la película de prisioneros en un avión de Cage, Con Air cuando dijo : “Si hay algo más repugnante en la industria del cine es la prostitución de mis compañeros. Es el brazo de un tipo saliendo de la pantalla [y] masturbándote. Prefiero hacerlo yo mismo en casa que tener a un tipo inventando sueños húmedos para mí”.

Burt Reynolds sobreBoogie Nights: “Me hizo sentir muy incómodo”

En 2018, durante el show de Conan O’Brien, Reynolds confirmó que había rechazado el papel del empresario porno Jack Horner siete veces antes de finalmente aceptar aparecer en la película de 1997 de Paul Thomas Anderson, Boogie Nights. Despidió a su agente poco después. Le confesó a O’Brien que el tema lo hizo sentir “muy incómodo”, y cuando el anfitrión le preguntó si era cierto que odió tanto la experiencia que quería golpear a Anderson en la cara, Reynolds lo corrigió: “No, no quería golpearlo en la cara”, dijo. “Solo quería golpearlo”.

Ricky Gervais sobre The Tourist: “Todo este año fue tridimensional, excepto los personajes deThe Tourist”.

Ricky Gervais se burló de Johnny Depp por su actuación en The Tourist (Paul Drinkwater/NBC/Getty Images)

Mientras presentaba los Globos de Oro en 2011, Gervais aprovechó la oportunidad de burlarse de muchas de las importantes celebridades reunidas, sobre todo de Johnny Depp y de Angelina Jolie por su thriller, que tuvo una mala recepción. “Fue un gran año para las películas 3D (Toy Story, Despicable Me, Tron), parece que este año todo fue tridimensional, excepto por los personajes de The Tourist”, bromeó Gervais, mientras el público respondía con silencio. “Me siento mal por esa broma”, continuó. “Les diré por qué, porque solo estoy siguiendo la corriente. Ni siquiera he visto The Tourist... ¿Quién sí lo ha hecho?”.

Brian Cox sobre Piratas del Caribe: “Depp es tan exagerado”

Más críticas sobre Depp surgieron a principios de este año con la publicación de las memorias de la estrella de Succession Brian Cox. En Putting The Rabbit in the Hat, Cox reveló que había rechazado la oportunidad de interpretar al Gobernador en Pirates of the Caribbean, un papel con el que se quedó Jonathan Pryce, y le dio a la estrella del filme el tipo de regaño del que estaría orgulloso Logan Roy. “Otra cosa sobre Pirates of the Caribbean es que es en gran medida el show de ‘Johnny Depp como Jack Sparrow’”, escribió Cox, “y Depp, aunque estoy seguro de que es agradable, es tan exagerado, está tan sobrevalorado. O sea, Edward Scissorhands. Seamos realistas, si apareces con manos así y un maquillaje pálido y con cicatrices, no tienes que hacer nada. Y no lo hizo. Después de eso, ha hecho aún menos”.

John Barrowman sobreOld: “Total mierda”

Las películas de M. Night Shyamalan pueden ser un gusto adquirido, y no es algo que la estrella de Torchwood John Barrowman quiera disfrutar. El año pasado, desató furor en Twitter tras decirles a sus seguidores que no solo no disfrutaba del thriller del director sobre una misteriosa playa que envejece a las personas, sino que llegó a pedirle al cine que le devolviera su dinero. “Qué desperdicio de dinero, una total m****a de película”, escribió Barrowman. “Entendemos las metáforas, ¡pero aún así conseguimos un reembolso! Estábamos tan decepcionados. No desperdicien su tiempo ni su dinero yendo a verla”.

Peter Dinklage sobre Snow White and the Seven Dwarfs: “J*didamente al revés”

Peter Dinklage criticó la decisión de relanzar Snow White and the Seven Dwarfs (Getty Images for The Gotham Film)

En un raro caso de un actor que critica una película que aún no se ha hecho, a principios de este año, Dinklage le dijo al presentador del podcast WTF , Marc Maron, que no podía creer que Disney estuviera trabajando en una versión live-action de Snow White con la estrella emergente de West Side Story Rachel Zegler como protagonista. “Literalmente, sin ofender a nadie, pero me sorprendió un poco que estuvieran tan orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves, pero igual van a contar la historia de Blancanieves y los siete enanos”, expresó Dinklage. “Son progresistas por un lado, pero luego siguen haciendo esta historia que está j*didamente al revés sobre siete enanos que viven en una cueva juntos, ¿qué diablos estás haciendo, hombre?”.

Sam Elliott sobreEl poder del perro: “Ese pedazo de mierda”