Chespirito, el nombre artístico de Roberto Gómez Bolaños, es conocido alrededor del mundo por grandes y chicos. La vida del cómico mexicano, quien se hizo famoso por su serie de sketches que nos dejó personajes tan memorables como El Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, llega ahora a HBO Max con una serie biográfica, Chespirito: Sin querer queriendo.

La nueva serie toma su nombre de una de las frases emblemáticas de El Chavo del Ocho, uno de los personajes más famosos de Bolaños y uno de los más queridos por el público. La serie cuenta con el aval y la participación de Roberto Gómez Fernández, el hijo del venerado actor.

Sin embargo, fanáticos se darán cuenta de un dato curioso. Florinda Meza, la viuda de Bolaños, aparece en la serie con el seudónimo de Margarita Ruiz. Esto debido a que la actriz, famosa por los papeles de Doña Florinda y Popis en El Chavo del Ocho y La Chimoltrufia en Chespirito se rehusó a ser parte de la serie. La actriz escribió en X, “como gente del espectáculo, lo más preciado para nosotros es el público, que tiene derecho a que la buena imagen de Roberto Gómez Bolaños sea conservada, a que cualquier producción que hable de él, se apegue a la verdad y refleje lo que Roberto pensaba y sentía. Cualquier visión ajena a eso, no será su biografía, será otra historia.”

Como el personaje—y la relación que Meza tendría con Bolaños durante los años del programa, y después de su divorcio, que llevaría al matrimonio en 2004, son esenciales para la historia, su nombre ha sido cambiado. El elenco de la serie incluye a Pablo Cruz Guerrero como Roberto Gómez Bolaños, Andrea Noli como Angelines Fernández, Bárbara López como Margarita Ruíz (Florinda Meza), Paulina Dávila como Graciela Fernández, Miguel Islas como Ramón Valdés, Arturo Barba como Rubén Aguirre, Eugenio Bartilotti como Édgar Vivar e Ilian Emilio Gallea Ballesteros como Roberto Gómez Fernández.

Chespirito: Sin querer queriendo explora la historia de Bolaños desde su niñez hasta su muerte, incluyendo sus dos matrimonios, sus seis hijos y carrera en frente y detrás de cámaras.

Bolaños, nacido en el seno de una familia de clase media, el segundo de los tres hijos de Francisco Gómez Linares, un pintor e ilustrador reconocido, y Elsa Bolaños-Cacho, que trabajo como secretaria bilingüe, no soñó con ser parte del mundo del entretenimiento desde chico. Al contrario, Bolaños estaba obsesionado con el fútbol y el boxeo, dedicándose a lo segundo durante sus años de adolescencia. Pero su tamaño le impidió volverse profesional en ese deporte

Estudio ingeniería en la Universidad Autónoma de México y trabajó para una agencia de publicidad a los 22. Fue allí donde descubrió la carrera que lo haría famoso, escribiendo guiones para radio, televisión y películas. Es más, entre 1960 y 1965, Bolaños escribió para los dos programas más vistos de la televisión mexicana, Cómicos y Canciones y El Estudio de Pedro Vargas.

Fue durante este tiempo que vendría a ser conocido como Chespirito, un pseudónimo otorgado por el director Agustín P. Delgado; que lo llamo así en honor a nada menos que William Shakespeare. Sí, el nombre es una versión de “Shakespearito,” o “Pequeño Shakespeare.”

En 1968, Chespirito firmo un contrato con un nuevo canal, TIM, o Televisión Independiente de México. En el contrato, el canal le otorgo un bloque de media hora los sábados por la tarde, dándole control absoluto de lo que salía al aire. Sus sketches resultaron tan populares que su bloque pasó de los sábados por la tarde a los lunes por la noche, y pasó a ser de una hora. Este show, titulado Chespirito, fue donde los personajes más famosos del comediante, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, nacieron.

open image in gallery Elenco de ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’ ( Foto cortesía de Max )

Los personajes se volvieron tan populares, que el canal le dio a cada uno un show de media hora. El Chapulín Colorado debutó en 1970, y sigue a un héroe con mucha confianza y poca habilidad, que aun así logra vencer a los malos gracias a una combinación de suerte y bondad. El show se volvió tan famoso que la frase que introduce al Chapulín Colorado, “¡Más ágil que una tortuga! ¡Más fuerte que un ratón! ¡Más noble que una lechuga! ¡Su escudo es un corazón! ¡Es... El Chapulín Colorado!”, se ha vuelto parte de la cultura general.

El Chavo del Ocho, mientras tanto, debuto en 1971 y sigue a un niño de ocho años que vive en un barril y se mete en problemas con su grupo de amigos. Igualmente, algunas de las frases del Chavo del Ocho, como el “fue sin querer queriendo” que le da el título a la nueva serie, se han vuelto parte del vocabulario de niños y adultos de habla hispana.

Ya en 1973 los dos shows estaban siendo transmitidos a toda América Latina, con algunos estimados señalando que en México, del 50 al 60 % de todas las televisiones del país veían el show en vivo. El show se mantuvo en el aire por 25 años, y aunque ambos terminaron en los 90, las repeticiones del show han continuado en América Latina hasta el día de hoy.

Este es el legado de Chespirito que la nueva serie de HBO busca explorar. Y aun con las controversias, no hay duda de que es un legado que vale la pena examinar.

La serie cuenta con ocho episodios, que estarán disponible en la plataforma de HBO Max los jueves a partir del 5 de junio de 2025. El último capítulo estará disponible el 24 de julio.