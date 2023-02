Bella Ramsey se sinceró sobre la fluidez de género y su identidad no binaria.

La actriz de 19 años interpreta a la valiente Ellie en la exitosa adaptación de HBO de un videojuego apocalíptico, The Last of Us, junto al Joel de expresión seria, interpretado por Pedro Pascal.

Después de que un brote diezma Estados Unidos, los dos se ven obligados a hacer un viaje peligroso y potencialmente mortal por todo el país.

Previo al estreno de la serie en enero, Ramsey habló con The New York Times y explicó que su “género siempre ha sido muy fluido”.

“Soy en gran medida una persona nada más”, ella dijo. “Que me asignen un género no es algo que me encante, pero en términos de pronombres, realmente no podría importarme menos”.

En una nueva entrevista con GQ UK, Ramsey abordó además cómo su identidad no binaria influyó en su personaje.

(Eligió usar pronombres de “ella” para la entrevista y le dijo a la publicación que no le importa qué pronombres se usen para referirse a ella).

Bella Ramsey como Ellie en ‘The Last of Us’ (HBO)

Ramsey reveló que para “casi todo” el proceso de filmación, usó una faja en el pecho, que dijo que la ayudó a concentrarse mejor en el set.

“Que probablemente no es saludable”, admitió. “Usen fajas de forma segura, por favor”.

Dijo que tuvo muchas pláticas con su coprotagonista “supersolidario” Pascal con respecto a la sexualidad y el género.

“No siempre eran conversaciones profundas; podían ser divertidas y humorísticas, todo el espectro. Fuimos muy honestos y abiertos el uno con el otro”, dijo Ramsey.

Antes de obtener su papel en The Last of Us, Ramsey protagonizó la comedia de 2022 Catherine Called Birdy y el drama Becoming Elizabeth; ambos personajes la obligaron a usar vestidos y corsés.

“Me sentí superpoderosa usándolos. Interpretar a estos personajes más femeninos es una oportunidad de ser algo tan opuesto a mí, y es bastante divertido”, agregó Ramsey.

“Lo que me molesta más que los pronombres es que me llamen ‘mujer joven’ o una ‘mujer joven poderosa’, ‘señorita’, porque simplemente no lo soy”.

The Last of Us transmite nuevos episodios los domingos en HBO Max en Estados Unidos y los lunes en Sky Atlantic en el Reino Unido.