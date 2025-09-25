Alejandra Espinoza nunca deja de sentir “ilusión” de su trabajo como presentadora

Alejandra Espinoza confiesa que en los últimos 10 minutos antes de subir al escenario para presentar una ceremonia de premios le entra un pánico escénico.

“Todo me molesta, no me gusta nada”, comenta Espinoza. “No me gusta el vestido que estaba muy segura de que me iba a poner. No me gusta el cabello, no me gusta el maquillaje. Me siento insegura, frustrada y estresada”.

Al salir de su camerino y pisar el escenario, a solo minutos de salir al aire, las luces y cámaras frente a ella cambian su estado de ánimo.

“Haz cuenta de que es como sacar toda esa energía o mala vibra que traigo, la dejo en el camerino y salgo muy contenta y feliz”.

Conducir un programa de televisión o una ceremonia de premios es algo que Espinoza lleva haciendo por casi dos décadas. Ella fue la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina en 2007, reality de belleza de Univision que busca la nueva portavoz de la cadena.

Espinoza reflexionó sobre su carrera en una entrevista en los estudios de Univision 34 Los Ángeles, mismo lugar donde ella audicionó en 2006 para el show que le cambió la vida y lanzó su carrera.

“Yo estaba parada aquí en esta misma calle donde está este Univision esperando mi turno para audicionar”, cuenta Espinoza.

Desde que ganó el concurso, Espinoza se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos de Univision. Ella ha sido presentadora de varios programas como Sábado Gigante, La Banda, Mi Famoso y Yo y Nuestra Belleza Latina, entre otros.

“Han pasado muchos años y no lo he sentido”, asegura Espinoza. “Han sido años de mucha bendición, muchos cambios en mi vida, pero yo todavía me siento como tan emocionada como tan feliz, cada proyecto que me toca hacer. Todavía me lo recibo como si fuera la primera vez que lo voy a hacer”.

Espinoza también ha sido anfitriona de programas especiales como Premio Lo Nuestro y Premios Juventud. Actualmente, Espinoza se encuentra en Panamá preparándose para ser una de las anfitrionas de Premios Juventud 2025 junto a Clarissa Molina y Nadia Ferreira. La emoción de prepararse para esta entrega es algo que nunca cambia para Espinoza.

“Yo creo que eso es parte de hacer lo que a uno le gusta, porque cuando haces lo que amas y de verdad lo disfrutas, pues nunca dejas de sentir ilusión”, reflexiona Espinoza.

A lo largo de los años, ella ha sido testigo de los inicios de un sinfín de cantantes en esta ceremonia, desde Maluma hasta Karol G.

“Todos los artistas que hoy son big deal empezaron en Premios Juventud”, comenta Espinoza. “Fue como que el lugar donde dieron como que sus primeros pininos y ahora ya son grandes estrellas”.

Premios Juventud 2025 se celebrará el 25 de septiembre por Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX a las 8 p. m./7 p. m, hora del centro. La ceremonia contará con presentaciones de artistas como Marc Anthony, Wisin, Farruko, Grupo Firme, Grupo Niche, Gloria Trevi, Maluma, Camilo, Natti Natasha y Xavi, entre otros.

“Premios Juventud es para todos”, observa Espinoza. “Sé que tiene la palabra juventud, pero creo que es un programa y tiene música para todas las generaciones”.

Mientras está presentando un cantante o tras bambalinas donde a veces se cambia de vestidos en tan solo tres o cuatro minutos, Espinoza dice que goza todos los momentos de esta experiencia.

“Soy amante de la música”, comparte Espinoza. “Desde la primera canción que sale hasta la última. Lo más seguro es que me la sé y si no por lo menos me sé el coro”.

Para Espinoza, su trabajo en frente de las cámaras es lo más importante, ya que está consciente de que muchas personas llevan meses preparando el proyecto.

“Tanto trabajo merece ser bien representado”, comenta Espinoza. “Me vista bien o me vista mal, me vea bonita o me vea fea, mi cabello esté bien o esté mal, eso para mí queda en segundo lugar para mí”, admite Espinoza. “Lo que voy a hablar, lo que voy a decir, poder expresarme de la mejor forma posible y poder representar el trabajo de todo el equipo es lo importante”.

Al ser la primera vez que los premios se celebran fuera de EE. UU., Espinoza quiere ser portavoz para dar a conocer la cultura panameña.

“Quiero que sea un lugar que, a través de los premios, la gente quiera ir a visitar”.

Aunque Espinoza va por razones laborales, dice que espera probar un patacón relleno de carne, uno de los platos típicos del país centroamericano, y visitar lugares recomendados por los locales.

La ceremonia de Premios Juventud es conocida como una gran fiesta latina y Espinoza quiere que la gente la disfrute donde sea que la vean.

“Necesitamos momentos como estos de sentarnos en familia y disfrutar como antes a lo mejor en familia y vivir el hoy, no pensar en el mañana, porque es que el mañana nadie lo tiene seguro”, expresa Espinoza.

Espinoza revela que lo que más disfruta es estar en familia. Actualmente, vive en Los Ángeles, California, junto a su esposo Aníbal Marrero y su hijo Matteo Marrero. Al ser presentadora, actriz y ahora locutora del show de radio matutino Buena Vibra, Espinoza plantea que el entender que las prioridades y los sueños cambian a lo largo de los años ha sido clave en tomar las decisiones necesarias para su vida.

“Hace años tenía muchas cosas que quería hacer, hoy en día, puedo decir con la tranquilidad del mundo que lo que más me hace feliz es estar con mi hijo”, dice Espinoza.

“Viendo un partido de fútbol, haciendo cualquier juego de mesa, salir a patear con él, o sea, esas son mis momentos de tranquilidad y he aprendido a delegar y he aprendido a entender también que las prioridades de los seres humanos cambian y que eso no te hace un fracasado”.