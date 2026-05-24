Zack Wheeler guía a Filis a triunfo de 3-0 que corta racha de 7 victorias de Guardianes

Zack Wheeler lanzó seis entradas sin permitir carreras y Bryson Stott conectó un sencillo de dos anotaciones por los Filis de Filadelfia, que blanqueraron el sábado 3-0 a los Guardianes de Cleveland para cortarles una seguidilla de siete triunfos.

Tras una demora de casi dos horas en el inicio del juego por la lluvia, Wheeler (4-0) permitió apenas dos hits y ponchó a seis, al tiempo que extendió su racha sin carreras a 13 innings.

El zurdo dominicano Cristopher Sánchez lanzó ocho sólidas entradas el viernes contra Cleveland, ampliando su racha sin permitir carreras a 37 2/3 capítulos en sus últimas cinco aperturas.

Los Filis, en repunte, han ganado las seis aperturas de Wheeler esta temporada desde que el derecho regresó de una cirugía el pasado septiembre por un coágulo de sangre detectado en su hombro derecho.

Bryce Harper logró su sexto juego de tres hits de la temporada — el cuarto en mayo — y anotó dos veces. Un trío de relevistas de Filadelfia completó el juego de tres imparables.

El dominicano Jhoan Durán se acreditó su noveno salvamento. Los Filis (26-26) cortaron una racha de tres derrotas.

A Slade Cecconi (3-5) se le cargaron tres carreras y seis hits en cinco entradas y un tercio. No recibió mucha ayuda de su ofensiva, que apenas consiguió un doble cada uno de Rhys Hoskins, Chase DeLauter y Travis Bazzana.

Los Guardianes no llevaron a un corredor a tercera base sino hasta la novena entrada.

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