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Baily y Cantillo guían a Guardianes a barrida con triunfo 3-1 ante Tigres

GUARDIANES TIGRES
GUARDIANES TIGRES (AP)

Patrick Bailey conectó un jonrón solitario, Joey Cantillo lanzó 5 2/3 entradas sin permitir carreras y loslos Guardianes de Cleveland ampliaron su racha de victorias a seis juegos con un triunfo el jueves de 3-1 sobre los Tigres de Detroit.

El venezolano Brayan Rocchio sumó tres hits, incluidos dos dobles, y anotó una carrera. Daniel Schneemann y el dominicano José Ramírez impulsaron las otras carreras para los Guardians, líderes de la División Central, que completaron la barrida de la serie de cuatro juegos.

Cantillo (4-1) limitó a los Tigres a tres hits mientras ponchaba a seis. Hunter Gaddis consiguió los últimos tres outs para su primer salvamento.

Cleveland ha ganado nueve de sus últimos 10 juegos, mientras que los Tigres han perdido seis seguidos y 14 de sus últimos 16.

El abridor Casey Mize (2-3) permitió dos carreras y cuatro hits sin otorgar bases por bolas, y ponchó a cinco en 6 2/3 entradas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportesdeportes

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