Zac Taylor y los Bengals están contentos de iniciar la temporada 1-0, aunque fue una victoria fea

Zac Taylor y los Bengals de Cincinnati no solo obtuvieron una victoria muy necesaria en un inicio de temporada, sino que lo hicieron ganando de manera poco estética y con un par de jugadas fortuitas a su favor.

La victoria de Cincinnati por 17-16 sobre los Browns de Cleveland el domingo fue muy diferente a lo ocurrido la temporada pasada, cuando los Bengals perdieron cuatro juegos a pesar de anotar al menos 30 puntos y cayeron en dos partidos por un punto.

"Olvídense de las estadísticas. Olvídense del marcador. Olvídense de cómo se desarrolló todo. El mejor resultado que podríamos haber tenido era 1-0 y estamos orgullosos de eso. Haremos algunas correcciones y seguiremos adelante", expresó el entrenador Zac Taylor.

También fue un juego en el que Taylor puede decir que las tres fases contribuyeron a la victoria.

Joe Burrow y la ofensiva tuvieron dificultades en la segunda mitad, pero encontraron la zona de anotación en dos de las tres primeras posesiones para poner a los Bengals arriba 14-10 al medio tiempo.

La defensiva, que ha sido muy criticada, pudo compensar con un par de intercepciones de Jordan Battle y DJ Turner. El robo de balón de Battle ayudó a preparar el gol de campo de 35 yardas de Evan McPherson que les dio la ventaja.

Cincinnati tomó la delantera con 2:48 restantes en el tercer cuarto después de que el pateador novato de Cleveland, Andre Szmyt, fallara un punto extra, manteniendo la ventaja de los Browns en 16-14.

Szmyt también falló un intento de gol de campo potencialmente decisivo de 36 yardas que se fue desviado a la derecha con 2:22 restantes en el juego.

Es solo la segunda vez en las siete temporadas de Taylor que los Bengals comienzan la temporada con una victoria. La vez anterior fue en 2021 cuando Cincinnati llegó al Super Bowl por tercera vez en la historia de la franquicia antes de perder contra los Rams de Los Ángeles.

Taylor y el staff de asistentes enfatizaron la importancia de comenzar bien. Después de recibir a Jacksonville el domingo, los Bengals tendrán cinco juegos consecutivos contra equipos que llegaron a los playoffs la temporada pasada, con tres de ellos siendo de visitante.

"No ganamos ninguno de estos juegos el año pasado. Por lo general, cuando puedes ganar un juego como este, esa es una receta para el éxito y eso significa que vas a ser un buen equipo si puedes encontrar muchas formas diferentes de ganar", dijo Joe Burrow, el quarterback del equipo.

Lo que está funcionando

Defensa contra el pase. Además de las intercepciones de Battle y Turner, los Bengals permitieron solo cinco pases completos en 13 intentos lanzados a 11 yardas o más. La temporada pasada, los oponentes tenían una tasa del 53.4% en pases intermedios y largos, la tercera más alta de la liga. La recepción más larga del día para Cleveland, una de 25 yardas de Jerry Jeudy, fue en la última jugada del juego.

Lo que necesita ayuda

Bloqueo de carrera. Chase Brown promedió un -2,8 yardas antes del contacto, el peor promedio de la liga. Seis de los 22 acarreos de Brown no ganaron yardas o resultaron en yardas negativas.

Lesiones

Taylor dijo el lunes que el guardia derecho titular Lucas Patrick estará fuera al menos dos semanas debido a una lesión en la pantorrilla. Dalton Risner entró y jugó el resto del juego, pero Taylor no se comprometió a que Risner sea el titular.

Próximos pasos

Los Bengals buscan comenzar 2-0 por primera vez desde 2018 cuando reciban a los Jaguars de Jacksonville (1-0). Cincinnati ha ganado los últimos tres encuentros.

