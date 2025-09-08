Stafford supera las 60.000 yardas y Rams vencen 14-9 a Texans con una imbatible defensa

Matthew Stafford lanzó para 245 yardas y un touchdown mientras se convertía en el décimo quarterback en la historia de la NFL con 60.000 yardas aéreas, y Braden Fiske recuperó un balón suelto forzado por Nate Landman con 1:43 por jugar el domingo en la victoria de los Rams de Los Ángeles por 14-9 sobre los Texans de Houston.

Puka Nacua tuvo diez recepciones para 130 yardas para los Rams, quienes se adelantaron con la recepción de touchdown de Davis Allen en la primera serie ofensiva del tercer cuarto. Ninguno de los equipos volvió a anotar en un accidentado inicio de temporada.

Stroud pasó para 188 yardas con varios lanzamientos precisos en su primer juego profesional en su natal sur de California a pesar de jugar detrás de una línea ofensiva en apuros.

Davante Adams tuvo cuatro recepciones para 51 yardas en el debut de la estrella receptora con los Rams, mientras que Kyren Williams corrió para 66 yardas y un touchdown.

Stafford superó las 60.000 yardas en su carrera con un pase corto a Nacua en el cuarto cuarto, convirtiéndose en el décimo mariscal de campo en general y el segundo más rápido en alcanzar la marca.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.