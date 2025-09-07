Jonrón 23 de Machado impulsa a Padres a victoria 8-1 sobre Rockies

El dominicano Manny Machado conectó su jonrón número 23 y remolcó tres carreras para ayudar el domingo a los Padres de San Diego a lograr una victoria de 8-1 sobre los Rockies de Colorado.

Con la victoria, los Padres se mantuvieron a un juego detrás de los Dodgers de Los Ángeles por el primer lugar en la División Oeste de la Liga Nacional.

Machado fue uno de los cuatro jugadores de los Padres en conectar un jonrón, con Jackson Merrill, Gavin Sheets y el dominicano Ramón Laureano cada uno conectando cuadrangulares en solitario.

Merrill tuvo tres hits mientras que Machado, Sheets, Jake Cronenworth y el venezolano Freddy Fermin tuvieron dos cada uno para los Padres.

Dylan Cease (7-11) se llevó la victoria para San Diego, permitiendo cuatro hits y una carrera limpia en cinco entradas. Ponchó a cinco.

Tanner Gordon (5-6) de Colorado sufrió su primera derrota después de permitir seis carreras limpias en tres 2/3 entradas.

Por los Padres, el dominicano Fernando Tatis Jr. de 4-1. El venezolano Luis Arraez de 4-0 con una anotada. El cubano Jose Iglesias de 1-1-

Por los Rockies, el dominicano Warming Bernabel de 3-2. El cubano Yanquiel Fernández de 3-1. Los venezolanos Ezequiel Tovar de 2-1 con una producida y Orlando Arcia de 3-1 con una anotada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.