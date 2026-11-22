Bryce Young lanzó para 254 yardas y dos touchdowns, Chuba Hubbard corrió para 120 yardas y dos anotaciones más, y los Panthers de Carolina realizaron una detención defensiva en los minutos finales para vencer el domingo por 35-33 a Baltimore, enviando a los Ravens a su sexta derrota consecutiva.

Ryan Fitzgerald convirtió un gol de campo de 37 yardas con 1:44 por jugar para darle la ventaja a los Panthers.

El pase desesperado de Jacoby Brissett por la banda derecha fue interceptado por Tyrel Dodson con 33 segundos restantes, después de que Will Lee III desviara el envío. Lee también provocó dos balones sueltos, incluido uno en el que le arrancó el balón a Justice Hill en la línea de gol, lo que derivó en un touchback.

Los Panthers, campeones defensores de la NFC Sur (5-5), tienen una ventaja de dos partidos en la división sobre Tampa Bay, Atlanta y New Orleans.

Brissett terminó con 24 completos en 37 intentos para 276 yardas, con un touchdown y una intercepción.

Derrick Henry, quien perdió un balón al inicio del cuarto periodo, anotó con una carrera de 15 yardas con 6:32 por jugar para darle a los Ravens (4-7) una ventaja de 33-32, pero fue llevado al vestuario para ser evaluado por una conmoción cerebral y no regresó.

Terminó con 94 yardas en 13 acarreos.

Los Ravens ganaban 26-22 tras una primera mitad alocada que tuvo prácticamente de todo, incluidos dos touchdowns en jugadas de engaño, un regreso de kickoff de 86 yardas para touchdown de Dontez Walker, un balón que fue golpeado y salió de las manos de Hill cuando estaba a punto de anotar, dos despejes mal fildeados y un safety.

Los Ravens no habían anotado más de 20 puntos en ninguno de sus últimos cinco partidos, pero acumularon 338 yardas en la primera mitad. ___

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