Jared Goff lanzó dos pases de touchdown en tres cuartos y Jahmyr Gibbs corrió para dos anotaciones en el cuarto para ayudar a los Lions de Detroit a despegarse y vencer el domingo por 31-21 a los Buccaneers de Tampa Bay.

Los Lions (8-2) han ganado seis seguidos, lo que prepara un duelo clave de la NFC Norte contra los Bears de Chicago (8-2) en el Día de Acción de Gracias.

Tampa Bay (3-7) ha perdido dos consecutivos para quedar cuatro juegos por debajo del .500, pero eso no condena sus posibilidades de ganar la NFC Sur.

La defensa de Detroit, que ha mejorado de forma constante y no se ha resentido por las bajas de Aidan Hutchinson y Jack Campbell, aseguró la victoria al capturar a Baker Mayfield en dos jugadas consecutivas.

Goff completó 20 de 28 pases para 279 yardas, con un envío de 14 yardas en la zona de anotación a Amon-Ra St. Brown en el primer cuarto y un pase de touchdown de 57 yardas a Jameson Williams en el tercer cuarto.

Gibbs corrió para 98 yardas contra un equipo que permitía el mínimo de la NFL con 79 yardas por tierra por partido y convirtió una ventaja de tres puntos en un colchón de 17.

Mayfield, que jugó con una lesión en el pie y en el pulgar derecho, completó 20 de 33 para 187 yardas y lanzó dos pases de touchdown —su máximo de la temporada—.

Los Bucs promediaban el máximo de la liga con 163,9 yardas por tierra, pero quedaron limitados a 120 yardas terrestres. Bucky Irving corrió apenas para 68 yardas en 18 acarreos y su carrera de touchdown de 1 yarda al final del tercer cuarto puso el marcador 17-14 en un partido que Tampa Bay nunca lideró. ___

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