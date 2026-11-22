Jeffery Simmons terminó con tres capturas, Caleb Williams lanzó dos pases de touchdown y los Bears de Chicago Chicago vencieron el domingo por 21-13 a los Saints de Nueva Orleans para sumar su quinta victoria consecutiva.

Con Simmons y Montez Sweat al frente, la defensa de Chicago realizó varias jugadas grandes en un día apagado para Williams y la ofensiva. Sweat consiguió un safety cuando capturó a Tyler Shough en la zona de anotación con 12:55 por jugar. El safety novato Dillon Thieneman interceptó un pase, y Austin Booker recuperó un balón suelto.

Simmons suma cinco capturas en tres partidos desde que fue adquirido en un canje con Tennessee el 29 de octubre. El tackle defensivo All-Pro alcanzó a Shough en la primera serie ofensiva de Nueva Orleans y volvió a derribarlo en el último minuto de la primera mitad. Igualó su mejor marca personal cuando lanzó a Shough al suelo en los minutos finales del cuarto periodo.

Williams completó 15 de 23 pases para 181 yardas en su primer partido desde que lanzó un máximo de su carrera de cuatro intercepciones en una victoria 27-24 sobre Tampa Bay el 8 de noviembre. Chicago (8-2) descansó la semana pasada por su semana de descanso.

Sin los linieros ofensivos Taliese Fuaga y Erik McCoy por lesiones, Nudva Orleans (3-7) perdió por tercera vez en cuatro partidos.

Shough completó 25 de 42 pases para 222 yardas. Chris Olave tuvo nueve recepciones para 102 yardas.

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