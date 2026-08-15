Yoshinobu Yamamoto ayuda a Dodgers a vencer 3-1 a Cerveceros, líderes de la Nacional

Yoshinobu Yamamoto ponchó a nueve en seis entradas y los Dodgers de Los Ángeles volvieron a colocarse a un juego de los Cerveceros de Milwaukee, líderes de la Liga Nacional, al vencerlos el viernes por 3-1.

El cubano Andy Pages y Tommy Edman conectaron jonrones para ayudar a que los Dodgers se llevaran el segundo juego de la serie de cuatro, un día después de que los Cerveceros remontaron para llevarse el primero por 5-4.

Yamamoto (12-7) permitió una carrera con cuatro hits. El japonés ponchó al menos a nueve por tercera vez esta temporada.

El boricua Edwin Díaz permitió que las bases se llenaran en la novena entrada, pero concretó su séptimo salvamento, después de cargar con la derrota el jueves, cuando le anotaron tres carreras en el noveno episodio.

Robert Gasser (3-5) permitió tres carreras con ocho hits en 6 1/3 entradas por los Cerveceros, que volvieron a la cima de la Liga Nacional a inicios de agosto. El mexicano Joey Ortiz impulsó una carrera por Milwaukee.

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