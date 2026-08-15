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Reales vencen a Angelinos por 7-6 y cortan racha de 4 derrotas

REALES-ANGELINOS
REALES-ANGELINOS (AP)

Jac Caglianone conectó un jonrón e impulsó cinco carreras en una noche de tres imparables, y los Reales de Kansas City superaron el viernes 7-6 a los Angelinos de Los Ángeles para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Michael Massey también pegó un jonrón y sumó tres hits. John Schreiber, Nate Pearson y el dominicano Steven Cruz lanzaron entradas de relevo sin permitir carreras por los Reales.

Cruz cerró el juego para su cuarto salvamento.

Nolan Schanuel sumó dos hits y cuatro carreras impulsadas por los Angelinos, quienes habían ganado tres duelos seguidos.

Después de que el jonrón solitario de Josh Lowe ante Alex Lange (2-7) les dio a los Angelinos una ventaja de 6-5 en la sexta, Kansas City anotó dos veces ante Tayler Saucedo (0-1) en la séptima para ponerse arriba 7-6.

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Caglianone batea para .438 (de 48-21), con cinco jonrones y 18 carreras impulsadas durante una racha de 12 juegos seguidos conectando de hit. En la novena, llegó a segunda por un error y anotó mediante el sencillo impulsor de Massey con dos outs para cerrar la cuenta.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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