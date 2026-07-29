Yesavage lanza 6 2/3 entradas Y Okamoto pega 3 hits en triunfo 5-2 de Blue Jays ante Nacionales

Trey Yesavage permitió una carrera en 6 2/3 entradas, Kazuma Okamoto se fue de 5-3 con dos carreras impulsadas y dos anotadas, y los Azulejos de Toronto derrotaron el miércoles 5-2 a los Nacionales de Washington.

Los Azulejos cerraron su gira de seis juegos como visitantes con marca de 3-3.

Yesavage (5-5) ponchó a cuatro y dio tres bases por bolas. El novato de 23 años logró su tercera apertura de calidad en sus últimos cinco juegos y redujo su efectividad a 3,73.

Los Nats se pusieron al frente primero gracias a un doble impulsor de Jacob Young en la cuarta entrada.

Ernie Clement conectó un doble impulsor en la sexta para remolcar a George Springer, y Daulton Varsho pegó un sencillo para que Okamoto anotara en la séptima.

Okamoto añadió tranquilidad con un doble de dos carreras en la octava, y Springer sumó una más con un sencillo.

Washington amenazó con tomar la ventaja después de llenar las bases con un out en la octava, pero Louis Varland entró y salió del apuro con un rodado, un ponche y un elevado.

Varland también lanzó una novena entrada sin carreras para su 23er salvamento.

Por los Nats, James Wood se fue de 3-2, y Luis García Jr. impulsó una carrera en la octava. El abridor Luke Littell trabajó 4 2/3 entradas y permitió cuatro hits, además de ponchar a dos. El cubano Orlando Ribalta (0-2) cargó con la derrota en labor de relevo.

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