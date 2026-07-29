Nacionales reciben 6 boletos de Shane Bieber en 1ra entrada de 4 carreras y vencen 8-6 a Azulejos

Los Nacionales negociaron seis bases por bolas ante el exganador del premio Cy Young Shane Bieber en una primera entrada de cuatro carreras, y Washington se impuso el martes 8-6 sobre los Azulejos de Toronto.

Luis García Jr. y Dylan Crews conectaron jonrones consecutivos en la cuarta por Washington, que está a un juego de Arizona en la carrera por el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional.

Kazuma Okamoto sacudió su 24to jonrón para igualar un récord de novato de la franquicia de Toronto, que ha perdido 10 de 14 y cayó a 10 juegos por debajo de .500, igualando su peor marca de la temporada.

Bieber (2-2) se convirtió en el 11mo lanzador en la historia de las Grandes Ligas en otorgar al menos seis bases por bolas y sacar dos outs o menos, y el primero desde Ryan Dempster, de Florida, quien atravesó por esta situación el 5 de octubre de 2001, en Atlanta.

Realizó 42 lanzamientos, apenas 15 en la zona de strike.

Tras conceder dos bases por bolas y un sencillo dentro del cuadro para llenar las bases, Bieber otorgó bases pasaportes consecutivos que impulsaron carreras ante el venezolano Keibert Ruiz y Daylen Lile. Después del elevado de sacrificio de Nasim Nuñez, el venezolano Jorbit Vivas recibió la quinta base por bolas de la entrada.

Luego Jacob Young negoció otro boleto para poner la pizarra 4-0 y terminar la noche de Bieber.

Las seis bases por bolas de los Nacionales fueron su mayor cantidad en una entrada desde que se mudaron a Washington antes de la temporada 2005.

El inicio del juego se retrasó 67 minutos por la lluvia.

El abridor de Washington, Cade Cavalli (8-4), permitió tres carreras (dos limpias) y ponchó a tres en seis entradas. Tiene marca de 3-0 con efectividad de 2.25 en sus últimas cuatro aperturas.

Clayton Beeter lanzó una novena entrada perfecta de 1-2-3 para su 11mo salvamento.

El primera base dominicano de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., salió en la cuarta entrada debido a rigidez en el tendón de la corva derecha. Okamoto lo reemplazó y se voló la barda en la quinta para igualar la marca de novato del club establecida por Eric Hinske en 2002.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes