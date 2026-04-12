Yemaneberhan Crippa gana la Maratón de París y la etíope Shure Demise pulveriza el récord femenino

El italiano Yemaneberhan Crippa fue el más rápido entre casi 60.000 corredores en la Maratón de París el domingo, mientras que Shure Demise, de Etiopía, pulverizó un récord del recorrido para ganar la carrera femenina.

Demise recorrió los 42,195 kilómetros (26,2 millas) por la capital francesa con un mejor registro personal de 2 horas, 18 minutos y 34 segundos, recortando más de un minuto al anterior mejor tiempo femenino en París.

Demise, de 30 años, llegó a la meta en la Avenue Foch, frente al Arco del Triunfo, por delante de su compatriota Misgane Alemayehu (2:19:08) y de la keniana Magdalyne Masai (2:19:17).

Crippa, nacido en Etiopía, terminó en 2:05:18, cinco segundos por delante de Bayelign Teshager, de Etiopía, y 10 por delante del también etíope Sila Kiptoo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.