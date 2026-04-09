Del campeón de la Premier a modo supervivencia: la temporada del Liverpool pende del hilo

Hace apenas un año, Liverpool se acercaba a un vigésimo título de liga inglesa que igualaría el récord.

Ahora el técnico Arne Slot libra una batalla para rescatar la temporada y, quizá, salvar su puesto.

La derrota 4-0 ante Manchester City la semana pasada hizo que Liverpool quedara eliminado de la Copa FA.

Y la caída 2-0 ante Paris Saint-Germain el miércoles dejó al club de Merseyside al borde de la eliminación de la Liga de Campeones en los cuartos de final.

Si a eso se suma una defensa del título que se desmoronó temprano en la campaña, no sorprende que hayan aumentado las especulaciones sobre el futuro de Slot, incluso después de que entregó el título de la Liga Premier en su primer año al mando.

Tras la derrota en París, Slot admitió que su equipo estaba en “modo supervivencia”.

Su situación no se ha visto favorecida por la disponibilidad de Xabi Alonso, el exjugador de Liverpool que era considerado uno de los principales candidatos para suceder a Jurgen Klopp cuando el ícono del club dejó el cargo de entrenador en 2024. Alonso está libre tras ser despedido por Real Madrid esta temporada y su cotización sigue alta después de ganar el título alemán con Bayer Leverkusen.

Aunque Liverpool no ha dado indicios de que el puesto de Slot esté en riesgo, el neerlandés ha reconocido que no lograr un lugar en la Liga de Campeones de la próxima temporada sería inaceptable.

La mejor opción para clasificarse al torneo parece ser la posición final de Liverpool en la liga, con la máxima categoría de Inglaterra encaminada a recibir un quinto cupo adicional debido al rendimiento de sus equipos en Europa esta temporada. Pero ni siquiera eso está garantizado para Liverpool, actualmente quinto, apenas un punto por encima de Chelsea.

Slot ya había señalado en febrero que necesitaba casi la perfección de sus jugadores para asegurar el regreso a la principal competición europea de clubes, pero Liverpool recibe a Fulham el sábado tras tres derrotas consecutivas en todas las competiciones.

Enfrentamientos clave

Arsenal puede ampliar su ventaja en la cima de la tabla a 12 puntos sobre el escolta Manchester City con una victoria ante Bournemouth. El City enfrentará a Chelsea en Stamford Bridge el domingo.

Roberto De Zerbi, el nuevo técnico de Tottenham, dirige su primer partido como visitante ante Sunderland el domingo, con el club esperando una reacción inmediata para impulsar su lucha por evitar el descenso.

Pero podría estar entre los tres últimos para cuando comience ese partido, ya que West Ham, que marcha 18vo, recibe al colista Wolves el viernes con la posibilidad de superar a los Spurs.

Jugadores a seguir

Mohamed Salah volverá a Anfield por primera vez desde que anunció que dejaría Liverpool al final de la temporada. Aún está por verse si participa ante Fulham, después de que fue suplente sin ingresar contra el PSG. Su bajón de forma esta temporada ha sido un factor en la decepcionante campaña de Liverpool, mientras que una disputa pública con Slot también proyectó una sombra sobre la temporada.

Fuera de acción

Arsenal no contó con Bukayo Saka y Jurrien Timber ante el Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones el martes, y ambos estaban siendo evaluados de cara al partido contra Bournemouth.

Reece James y Trevoh Chalobah, de Chelsea, se perdieron la victoria en la Copa FA ante Port Vale la semana pasada; el técnico Liam Rosenior comentó que el partido llegó demasiado pronto para ellos mientras se recuperan de problemas en los isquiotibiales y en el tobillo, respectivamente.

Fuera del campo

Aficionados de Liverpool planean protestar por las subidas en los precios de las entradas, comenzando con el partido contra Fulham.

El grupo de seguidores The Spirit of Shankly ha pedido a los aficionados que asisten a los partidos que se nieguen a gastar dinero dentro del estadio para enviar un mensaje al propietario estadounidense del club, Fenway Sports.

“Este es un pequeño acto, pero si lo hace suficiente gente, envía un mensaje claro”, manifestó.

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