Clayton Kershaw se retirará tras la temporada 2025, anuncian los Dodgers

Clayton Kershaw, tres veces ganador del premio de Cy Young. se retirará al finalizar la temporada de 2025, anunciaron el jueves los Dodgers de Los Ángeles.

El lanzador zurdo de 37 años, quien alcanzó su ponche número 3.000 en julio, hará su última apertura de la temporada regular en el Dodger Stadium el viernes por la noche contra los Gigantes de San Francisco.

El 11 veces All-Star y MVP de la Liga Nacional en 2014 cumple su 18va campaña en las Grandes Ligas, todas con los Dodgers.

