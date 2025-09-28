Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Wacha lanza 6 entradas en blanco para su 10ª victoria; Reales vencen 4-2 a Atléticos

AP Noticias
Domingo, 28 de septiembre de 2025 01:56 EDT
REALES-ATLÉTICOS
REALES-ATLÉTICOS (AP)

Michael Wacha lanzó seis entradas sin permitir carreras para lograr su décima victoria de la temporada, y los Reales de Kansas City se impusieron el sábado 4-2 a los Atléticos.

Wacha (10-13) permitió dos hits y tres bases por bolas durante una faena que incluyó cinco ponches, para acreditarse su primera victoria en más de tres semanas. Es el cuarto año consecutivo y la sexta vez en sus 13 temporadas en las Grandes Ligas que Wacha gana diez o más juegos.

Vinnie Pasquantino conectó un doble de dos carreras y Mike Yastrzemski se embasó tres veces y anotó dos. Los Reales (81-80) vencieron a los Atléticos (76-85) por primera vez en cinco enfrentamientos esta temporada.

John Schreiber, Angel Zerpa y Jonathan Bowlan retiraron a dos bateadores cada uno por Kansas City. El dominicano Carlos Estévez trabajó el noveno para su 42do salvamento, la mayor cifra en las Grandes Ligas.

Shea Langeliers totalizó tres hits y una carrera impulsada para los Atléticos. El mánager Mark Kotsay fue expulsado en el noveno capítulo por discutir bolas y strikes.

Relacionados

El abridor cubano de los Atléticos, Luis Morales (4-3), permitió tres carreras (dos limpias) y cinco hits con cinco ponches a lo largo de cuatro innings y dos tercios.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 4-0, Salvador Pérez de 3-0.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 4-1 con una anotada.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in