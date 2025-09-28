Wacha lanza 6 entradas en blanco para su 10ª victoria; Reales vencen 4-2 a Atléticos

Michael Wacha lanzó seis entradas sin permitir carreras para lograr su décima victoria de la temporada, y los Reales de Kansas City se impusieron el sábado 4-2 a los Atléticos.

Wacha (10-13) permitió dos hits y tres bases por bolas durante una faena que incluyó cinco ponches, para acreditarse su primera victoria en más de tres semanas. Es el cuarto año consecutivo y la sexta vez en sus 13 temporadas en las Grandes Ligas que Wacha gana diez o más juegos.

Vinnie Pasquantino conectó un doble de dos carreras y Mike Yastrzemski se embasó tres veces y anotó dos. Los Reales (81-80) vencieron a los Atléticos (76-85) por primera vez en cinco enfrentamientos esta temporada.

John Schreiber, Angel Zerpa y Jonathan Bowlan retiraron a dos bateadores cada uno por Kansas City. El dominicano Carlos Estévez trabajó el noveno para su 42do salvamento, la mayor cifra en las Grandes Ligas.

Shea Langeliers totalizó tres hits y una carrera impulsada para los Atléticos. El mánager Mark Kotsay fue expulsado en el noveno capítulo por discutir bolas y strikes.

El abridor cubano de los Atléticos, Luis Morales (4-3), permitió tres carreras (dos limpias) y cinco hits con cinco ponches a lo largo de cuatro innings y dos tercios.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 4-0, Salvador Pérez de 3-0.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 4-1 con una anotada.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.