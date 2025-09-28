Allen logra tres TDs y Bills mejoran récord con victoria 31-19 sobre Saints aun sin triunfos

Josh Allen lanzó dos pases de touchdown y corrió para anotar, y los Bills de Buffalo superaron un desordenado primer tiempo para mantenerse invictos, venciendo el domingo 31-19 a los Saints de Nueva Orleans, que aún no han ganado.

James Cook tuvo 117 yardas por tierra y un touchdown en un juego que no se decidió hasta la mitad del último cuarto. Los Bills nunca estuvieron en desventaja, pero se aferraban a una ventaja de 21-19 cuando Allen conectó con un Dalton Kincaid completamente desmarcado para un touchdown de 28 yardas con 7:07 por jugar.

Allen se impuso en la jugada anterior al bajar la cabeza, romper dos tacleadas y arrastrar a tres defensores antes de finalmente caer para una ganancia de 27 yardas, convirtiendo un tercer y cinco.

Allen terminó 16 de 22 para 209 yardas mientras lanzaba su primera intercepción de la temporada. Khalil Shakir anotó con una recepción de 43 yardas para culminar la primera serie ofensiva de Buffalo.

Los Bills, campeones defensores de la AFC Este por quinta vez consecutiva, tienen un récord de 4-0 por décima vez en la historia del equipo y la primera desde 2020. Buffalo también ganó su decimocuarto partido consecutivo de temporada regular en casa, a uno de igualar el récord de la franquicia que abarca las temporadas 1990-91.

Los Saints comenzaron una temporada 0-4 por novena vez en la historia del equipo y la primera desde 2012. Han perdido ocho seguidos desde el año pasado, su peor racha desde que perdieron 14 seguidos en 1980.

Spencer Rattler terminó 18 de 27 para 126 yardas, incluyendo un touchdown de tres yardas a Chris Olave. Kendre Miller anotó en una carrera de 18 yardas y terminó con 65 yardas por tierra. ___

