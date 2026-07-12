Yankees ganan 5-3 y barren la serie de tres juegos ante Nacionales

Ben Rice conectó un triple de dos carreras en la parte alta de la octava entrada para que los Yankees de Nueva York vencieran 5-3 a los Nacionales de Washington, para su tercera victoria consecutiva viniendo de atrás.

New York, que ha ganado cuatro seguidos en total por primera vez desde el 13 al 17 de junio, completó una barrida de tres juegos en la que remontó un déficit en la novena entrada y dos en la octava.

Los Yankees empataron a los Medias Blancas con su octava victoria cuando iban perdiendo en la octava entrada o más tarde, la mayor cantidad de triunfos de ese tipo en la Liga Americana.

Con hombres en primera y segunda ante Andrew Alvarez (2-3), Rice conectó un batazo en el cuarto lanzamiento consecutivo de curva de Alvarez que el jardinero central Dylan Crews no pudo atrapar al estrellarse contra la pared.

Ambos corredores anotaron, para poner el marcador 4-3 y dejar a Ryan Yarbrough (2-0) encaminado a la victoria. Paul Blackburn retiró a los últimos seis bateadores de Washington para conseguir su primer salvamento.

El panameño José Caballero conectó un elevado de sacrificio en la novena para darle a Nueva York una ventaja de dos carreras.

Los Yankees tienen marca de 6-34 cuando van perdiendo después de siete entradas, con la mitad de esas victorias logradas en esta serie.

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