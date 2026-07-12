La familia Khosla acuerda comprar al campeón del Super Bowl Seattle por 9.612 millones, dice AP

Los Seahawks de Seattle serán vendidos a la familia Khosla, incluido Vinod Khosla, de acuerdo con los deseos del fallecido propietario, Paul Allen, anunció el equipo el sábado.

La familia Khosla suscribió un acuerdo formal para comprar a los campeones defensores del Super Bowl por 9.612 millones de dólares, según una persona familiarizada con el acuerdo. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún está sujeto a la aprobación de la NFL.

La familia Khosla se convertirá en propietaria controladora del equipo, según una publicación en redes sociales de los Seahawks.

“Nos honra que se nos confíe ser los próximos custodios de los Seahawks de Seattle. Esperamos construir sobre el legado ganador que Paul Allen creó y ganarnos la confianza de la organización de los Seahawks y de los aficionados en todas partes”, manifestó Vinod Khosla en un comunicado.

El patrimonio de Allen anunció el 18 de febrero que había iniciado el proceso de venta del equipo, que viene de conseguir su segunda victoria en el Super Bowl en la historia de la franquicia. El banco de inversión Allen & Company LLC y el bufete Latham & Watkins encabezaron el proceso de venta, que en febrero se estimó que continuaría durante la temporada baja.

Vinod Khosla es el fundador de Khosla Ventures, una firma de capital de riesgo de Silicon Valley.

Su patrimonio neto actual es de 13.700 millones de dólares, informó Forbes este mes.

La empresa invierte en tecnologías experimentales como la biomedicina y la robótica, y fue la primera firma de capital de riesgo en invertir en OpenAI, según Forbes.

Como parte del acuerdo, la familia Khosla deberá desprenderse de su participación accionaria en los 49ers de San Francisco. Khosla se incorporó al grupo propietario de los 49ers como socio minoritario en 2025, al comprar el 3,1% del equipo.

Los propietarios de la NFL aún deben ratificar un acuerdo final de compra y se espera que se reúnan en agosto para aprobar el acuerdo, informó ESPN.

Los Seahawks han estado en manos de la familia Allen desde 1997, cuando Paul Allen compró el equipo por 194 millones de dólares al entonces propietario Ken Behring. Allen fue clave para mantener a los Seahawks en Seattle, donde se espera que el equipo permanezca después de que se finalice la venta.

Los Seahawks tienen un contrato de arrendamiento en Lumen Field que se extiende hasta 2032, con tres opciones de 10 años.

Desde que Allen, cofundador de Microsoft, murió en 2018 a los 65 años por complicaciones de un linfoma no Hodgkin, los Seahawks y los Trail Blazers de Portland, de la NBA, han sido propiedad de su hermana, Jody.

El patrimonio acordó en septiembre vender a los Trail Blazers a un grupo de inversión encabezado por el propietario de los Huricanes de Carolina, Tom Dundon. Como parte del acuerdo, los Trail Blazers permanecerán en Portland, y la operación está a la espera de la aprobación final de la Junta de Gobernadores de la NBA.

El último equipo de la NFL que se vendió fueron los Commanders de Washington en 2023. Un grupo encabezado por Josh Harris que incluye a Magic Johnson compró el equipo al propietario de larga data Dan Snyder y su familia por una cifra récord de 6.050 millones de dólares.

Los Seahawks vencieron a los Patriots de Nueva Inglaterra 29-13 en el Super Bowl en febrero.

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El redactor de la NFL de AP Rob Maaddi contribuyó a este informe.

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