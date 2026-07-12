Trent Grisham conecta un jonrón de 2 carreras y los Yankees vencen 4-2 a Nacionales

El jonrón de dos carreras de Trent Grisham en la parte alta de la octava entrada le dio a los Yankees otra victoria de remontada sobre el bullpen de los Nacionales de Washington, 4-2 el sábado, y le otorgó a Aaron Boone su triunfo número 750 como mánager de Nueva York.

James Wood conectó un jonrón con el primer lanzamiento de Cam Schlittler en el juego, y Curtis Mead la sacó del parque dos bateadores después para darle a los Nacionales una ventaja de 2-0, que mantuvieron hasta la octava. Entonces, Orlando Ribalta permitió un jonrón solitario con un out de Ryan McMahon y otorgó una base por bolas a Ben Rice.

Clayton Beeter (3-2) relevó a Ribalta, y Grisham lo recibió con un batazo al segundo nivel de las gradas del jardín derecho para poner la pizarra 3-2. Paul Goldschmidt siguió con un jonrón solitario, su primer cuadrangular desde el 24 de junio.

Washington lidera las Grandes Ligas con 27 salvamentos desperdiciados. Los Nacionales llevaron una ventaja de una carrera a la novena entrada en el primer juego de la serie el viernes por la noche, pero los Yankees anotaron tres carreras y ganaron 5-3.

Brent Headrick (5-1) se llevó la victoria como relevista. David Bednar, quien lanzó dos entradas el viernes, trabajó la novena para conseguir su 18vo salvamento en 20 oportunidades y su 16ta aparición consecutiva sin permitir carreras.

Nueva York ha ganado tres seguidos por primera vez desde que encadenó cuatro victorias del 13 al 17 de junio. Los Yankees habían perdido 11 de sus 13 anteriores.

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