Yankees arrasan 9-2 a Boston para barrer serie de comodines y ahora viajan a Tampa Bay

Luis García Jr. sacudió un jonrón dentro de una noche de tres hits en su primer juego de postemporada como titular, Max Fried amansó a Boston al cubrir seis innings y los Yankees de Nueva York vapulearon el miércoles 9-2 a los Medias Rojas para completar la barrida en la serie de comodines de la Liga Americana.

Arriba 2-1 después que Willson Contreras conectó un jonrón para poner fin a una racha de 26 innings sin anotar de Boston en los playoffs, los Yankees liquidaron el encuentro con un racimo de seis carreras en el sexto. Un jonrón de Cody Bellinger con dos hombres en circulación coronó la ofensiva y sepultó las aspiraciones de los Medias Rojas.

Los Yankees avanzaron a una serie divisional contra los Rays de Tampa Bay, campeones del Este de la Liga Americana, que comenzará el sábado en el estadio del equipo de Florida.

Adquirido por los Yankees procedente de Washington antes de la fecha límite de cambios en agosto, el dominicano García la desapareció por el jardín izquierdo en el cuarto inning ante el abridor zurdo Sonny Gray.

Cody Bellinger aportó un sencillo remolcador en la quinta ante el tercer lanzamiento del relevista Erik Miller. El jardinero izquierdo Nate Eaton evitó otra carrera al retirar a Ben Rice, quien intentaba anotar desde segunda base tras un sencillo de García.

Nueva York había blanqueado a Boston en 26 innings seguidos de la postemporada, remontándose al segundo partido de la serie de comodines del año pasado, hasta que el venezolano Contreras la desapareció ante Fried por el jardín derecho-central con dos outs en el sexto.

La respuesta de los Yankees fue inmediata, iniciada cuando Spencer Jones se embasó con un lanzamiento descontrolado al abrir la baja del sexto con un ponche. Se le declaró out inicialmente pero la revisión de video confirmó que logró superar el tiro de Contreras.

Boston, que se clasificó a los playoffs tras iniciar la campaña 32-46, culminó una temporada en el Yankee Stadium por segundo año seguido.

Un día después que Cam Schlittler comandó la paliza 9-0 con la que los Yankees ganaron el primer duelo, Fried cantó victoria en un juego de postemporada por primera vez desde que el zurdo lanzó para Atlanta en el partido decisivo de la Serie Mundial de 2021.

Fried toleró tres hits en seis innings, con seis ponches y un boleto.

Nueva York presentó una alineación con bateadores zurdos ante Gray, quien se subió al montículo donde su carrera con los Yankees tuvo una etapa para el olvido entre 2017 y 2018.

Nick Sogard disparó un jonrón solitario ante Will Warren en el sexto.

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